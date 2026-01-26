Real Madryt dostał prośbę. Endrick zachwycił i od razu takie wieści

Endrick zachwycił w ostatnim meczu w barwach Olympique Lyon. Brazylijczyk popisał się hat-trickiem. Jak podaje ESPN francuski klub zwrócił się z prośbą do Realu Madryt w sprawie napastnika.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Lyon prosi Real, aby Endrick został w klubie

Endrick trafił do Realu Madryt na początku sezonu 2024/2025. Zarówno za kadencji Carlo Ancelottiego, jak i Xabiego Alonso nie miał zbyt dużych szans na grę w wyjściowej jedenastce. W związku z tym nie pozostało mu nic innego jak odejście na wypożyczenie. Pod koniec grudnia Królewscy doszli do porozumienia z Olympique Lyon w sprawie półrocznego wypożyczenia napastnika.

Dla nastolatka decyzja o przejściu do Ligue 1 okazała się strzałem w dziesiątkę. W zaledwie trzech meczach zdobył cztery bramki i dołożył jedną asystę. W miniony weekend Brazylijczyk popisał się hat-trickiem w spotkaniu przeciwko Metz.

Z informacji ESPN wynika, że krótki, ale konkretny pobyt Endricka w Lyonie zrobił spore wrażenie na Paulo Fonsece. Szkoleniowiec jest zachwycony postawą 18-latka i poprosił zarząd Lyonu, aby zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby go zatrzymać. W tym celu działacze „Olimpijczyków” mają rozpocząć rozmowy z Realem Madryt i zwrócić się z prośbą o przedłużenie wypożyczenia.

Nie ulega wątpliwości, że takie rozwiązanie może być z korzyścią nie tylko dla piłkarza, ale również klubu. Real Madryt ma na dziewiątce Kyliana Mbappe, a jego zmiennikiem jest Gonzalo Garcia, który udowodnił swoją wartość, gdy zastępował Francuza.

Lyon po 19. kolejkach zajmuje 4. miejsce w lidze z dorobkiem 36 punktów. Podopieczni Fonseki są w grze o awans do Ligi Mistrzów.