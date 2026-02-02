Real Madryt dostał ofertę! Zgłosił się klub z Premier League

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Garcia nie zmieni klubu. Real odrzucił ofertę Bournemouth

Fran Garcia to wychowanek Realu Madryt, który wrócił do klubu latem 2023 roku. Wcześniej przez trzy lata bronił barw Ray Vallecano, do którego najpierw został wypożyczony, a następnie sprzedany za 2 mln euro. Królewscy szybko zrozumieli, że lewy obrońca może coś wnieść do pierwszego zespołu, więc odkupili go za 5 milionów euro. Jakiś czas temu mieli okazję, aby ponownie go sprzedać.

Z informacji serwisu Cope wynika, że po Garcię zgłosił się klub z Premier League. Bournemouth chciało wykorzystać fakt, że 26-latek nie może liczyć na regularną grę. W tym sezonie wystąpił tylko w 14 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Anglicy złożyli ofertę za obrońcę, a sam Fran Garcia był otwarty na przeprowadzkę do Bournemouth. Reprezentant Hiszpanii uważał, że to dla niego szansa na regularną grę w dodatku w silnej lidze. Real Madryt odrzucił jednak propozycję, więc do transferu nie dojdzie. Powód był prostym, a mianowicie Królewscy nie chcą pozbywać się piłkarza w trakcie zimowego okna transferowego.

Garcia zostanie więc na Bernabeu, gdzie przez resztę sezonu będzie pełnił funkcję rezerwowego. Pierwszym wyborem na pozycję lewego obrońcy jest Alvaro Carreras. Przed nim w hierarchii jest również Ferland Mendy, gdy tylko jest zdrowy. Co jakiś czas na boku obrony występuje także nominalny środkowy pomocnik – Eduardo Camavinga.