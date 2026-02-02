Real Madryt dostał ofertę! Zgłosił się klub z Premier League

10:15, 2. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Cope

Real Madryt dostał ofertę od klubu z Premier League, Bournemouth było zainteresowane sprowadzeniem Frana Garcii. Jak donosi Cope propozycja została jednak odrzucona.

Alvaro Arbeloa
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Garcia nie zmieni klubu. Real odrzucił ofertę Bournemouth

Fran Garcia to wychowanek Realu Madryt, który wrócił do klubu latem 2023 roku. Wcześniej przez trzy lata bronił barw Ray Vallecano, do którego najpierw został wypożyczony, a następnie sprzedany za 2 mln euro. Królewscy szybko zrozumieli, że lewy obrońca może coś wnieść do pierwszego zespołu, więc odkupili go za 5 milionów euro. Jakiś czas temu mieli okazję, aby ponownie go sprzedać.

Z informacji serwisu Cope wynika, że po Garcię zgłosił się klub z Premier League. Bournemouth chciało wykorzystać fakt, że 26-latek nie może liczyć na regularną grę. W tym sezonie wystąpił tylko w 14 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Anglicy złożyli ofertę za obrońcę, a sam Fran Garcia był otwarty na przeprowadzkę do Bournemouth. Reprezentant Hiszpanii uważał, że to dla niego szansa na regularną grę w dodatku w silnej lidze. Real Madryt odrzucił jednak propozycję, więc do transferu nie dojdzie. Powód był prostym, a mianowicie Królewscy nie chcą pozbywać się piłkarza w trakcie zimowego okna transferowego.

Garcia zostanie więc na Bernabeu, gdzie przez resztę sezonu będzie pełnił funkcję rezerwowego. Pierwszym wyborem na pozycję lewego obrońcy jest Alvaro Carreras. Przed nim w hierarchii jest również Ferland Mendy, gdy tylko jest zdrowy. Co jakiś czas na boku obrony występuje także nominalny środkowy pomocnik – Eduardo Camavinga.

POLECAMY TAKŻE

Jude Bellingham
Jude Bellingham kontuzjowany. Tyle może pauzować gwiazdor Realu Madryt
Florentino Perez
Real może zatrzymać weterana! Nowy kontrakt coraz bliżej
Kylian Mbappe
Real uciekł spod topora! Rayo kończy mecz w 9-tkę