Mbappe na czele, Lewandowski poza podium. Oto klasyfikacja strzelców La Ligi

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Kylian Mbappe

Kylian Mbappe imponuje skutecznością

Po sześciu seriach gier La Ligi klasyfikacja najskuteczniejszych zawodników zaczyna nabierać coraz ciekawszych kształtów. Na czele zestawienia znajduje się Kylian Mbappe, który broni tytułu króla strzelców z poprzedniego sezonu. Francuz imponuje formą od pierwszych kolejek – w koszulce Realu Madryt zdobył już 7 bramek i zaliczył 1 asystę, wyraźnie dystansując konkurencję. Dzięki swojej skuteczności Mbappe jest głównym kandydatem do ponownego sięgnięcia po koronę najlepszego strzelca ligi hiszpańskiej.

Tuż za francuskim gwiazdorem trwa zacięta rywalizacja o kolejne pozycje. Świetny początek kampanii niespodziewanie zanotował Karl Etta Eyong z Levante UD, który do tej pory zgromadził 4 bramki i 3 ostatnie podania. Na trzecim stopniu podium klasyfikacji ex aequo znajdują się Julian Alvarez z Atletico Madryt oraz Ferran Torres z Barcelony. Obaj zawodnicy mają na koncie po 4 trafienia i 1 asyście. Grupa pościgowa nie zamierza odpuszczać, a każdy kolejny mecz może przynieść spore przetasowania w tabeli najlepszych strzelców La Ligi.

Coraz lepiej wygląda też sytuacja Roberta Lewandowskiego, który na starcie sezonu grał mniej z powodu kontuzji, a gdy już ponownie wybiegł na boisko, to miał problemy ze skutecznością. W ostatnim czasie nasz rodak odzyskał jednak formę i dzięki 3 golom awansował już na 8. miejsce w zestawieniu. To sygnał, że kapitan reprezentacji Polski powoli wraca do swojego optymalnego rytmu. Jeśli utrzyma wysoką dyspozycję, to może jeszcze włączyć się do walki o czołowe lokaty. Kibice Barcelony liczą, iż Lewandowski będzie regularnie trafiał do siatki, co nie tylko poprawi jego dorobek strzelecki, ale również zwiększy szanse ekipy Dumy Katalonii na skuteczną pogoń za liderującym Realem Madryt.

Najlepsi strzelcy La Ligi 2025/2026

Pozycja Zawodnik Klub Liczba goli Liczba asyst 1. Kylian Mbappe Real Madryt 7 1 2. Karl Etta Eyong Levante UD 4 3 3. Julian Alvarez Atletico Madryt 4 1 3. Ferran Torres FC Barcelona 4 1 *** 8. Robert Lewandowski FC Barcelona 3 0

*Stan na 25.09.2025, godz. 23:40