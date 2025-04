Real Madryt chce dwie młode gwiazdy. W grze 100 mln euro

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Dean Huijsen i Milos Kerkez na radarze Królewskich

Real Madryt nie kryje, że w letnim oknie transferowym zamierza wykazać się sporą aktywnością. Głównym celem hiszpańskiego giganta pozostaje Trent Alexander-Arnold, któremu w Liverpoolu wygasa kontrakt wraz z końcem sezonu. Florentino Perez chce także skoncentrować się na wzmocnieniu składu młodymi talentami, które zwiększą głębię drużyny.

Prezes Królewskich zamierza zapłacić 60 milionów euro za 19-letniego Deana Huijsena, natomiast 40 milionów euro chce przeznaczyć na 21-letniego Milosa Kerkeza. Obaj zawodnicy występują w AFC Bournemouth i wzbudzają coraz większe zainteresowanie w Europie.

Węgierski obrońca zanotował sześć asyst w bieżącym sezonie Premier League, a stoper dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Solidne występy obu piłkarzy sprawiły, że mogą stanowić o sile defensywy w przyszłości na Santiago Bernabéu. Warto dodać, że Huijsen w marcu tego roku zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii, choć wcześniej grał w młodzieżowych kadrach Holandii.

W stolicy Hiszpanii muszą działać szybko, by przekonać oba młode talenty do przeprowadzki, zanim inne europejskie potęgi staną do rywalizacji. Już teraz o sile zespołu Carlo Ancelottiego stanowią m.in. 18-letni Endrick oraz Jude Bellingham.