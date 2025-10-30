Real Madryt chce się pozbyć zawodnika. Napastnik może trafić do Premier League

Real Madryt myśli nad wypożyczeniem Endricka w styczniu. Jak informuje Graeme Bailey, West Ham prowadzi rozmowy w sprawie transferu brazylijskiego napastnika.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Endrick na celowniku West Hamu

Real Madryt planuje w zimowym oknie transferowym uporządkować sytuację kilku zawodników, którzy nie łapią się do składu Xabiego Alonso. Na celowniku West Ham United znalazł się 19-letni Endrick, który jest sfrustrowany swoją sytuacją na Santiago Bernabeu.

Najnowsze informacje przekazał Graeme Bailey, wskazując, że londyński klub chce wzmocnić swoją formację ofensywną zawodnikiem madryckiego Realu. Klub prowadzi rozmowy z Królewskimi, ale zimowy transfer Brazylijczyka może okazać się trudny do zrealizowania.

Endrick dołączył do Realu z Palmeiras w zeszłym roku w ramach transferu wartego blisko 50 milionów euro. Jednak w tym sezonie jego czas gry w pierwszym składzie Los Blancos znacząco się zmniejszył. 19-latek nie pojawił się jeszcze na boisku w La Liga. Co ciekawe, Endrick przyciągnął uwagę kilku klubów z Europy.

W poprzedniej kampanii pod wodzą Carlo Ancelottiego Endrick rozegrał 22 mecze w hiszpańskiej lidze i zdobył jedną bramkę. Mimo ograniczonego czasu gry, Real nie zamierza na stałe rozstawać się z młodym talentem. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku.

Zainteresowanie Endrickiem jest zrozumiałe ze strony West Hamu, który potrzebuje wzmocnień w ataku. Niclas Fullkrug zmaga się z problemami zdrowotnymi, a Callum Wilson nie jest wystarczająco pewnym ogniwem, by prowadzić linię napadu samodzielnie do końca sezonu 2025/26.