Real Madryt już wkrótce może pożegnać Endricka. Jak się okazuje, Brazylijczyk może wylądować na boiskach Bundesligi. Znalazł się bowiem na celowniku VfB Stuttgart - informuje sport.de.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Endrick

VfB Stuttgart chce Endricka

Endrick w ubiegłorocznym letnim okienku dołączył do Realu Madryt. Za transfer młodego Brazylijczyka z Palmeiras zapłacono aż 47,5 miliona euro. Niewątpliwie z napastnikiem wiązano olbrzymie nadzieje. Zawodnik miał już swoje świetne momenty. Jednak od momentu zatrudnienia Xabiego Alonso rola 19-latka w zespole zmalała, przez co rozważa on zmianę barw klubowych.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości Endricka przekazuje sport.de. Otóż utalentowany Brazylijczyk rzeczywiście może opuścić Realu Madryt. Jak się okazuje, przyszłość napastnika może być pisana na boiskach Bundesligi. Zawodnik Królewskich znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań VfB Stuttgart.

Niemiecki zespół poszukuje wzmocnień w ofensywie. Przede wszystkim chcą pozyskać zawodnika wszechstronnego. Takim oczywiście jest Endrick. Brazylijczyk natomiast rozważa opuszczenie Realu Madryt, aby odbudować formę i znaleźć się w kadrze swojej reprezentacji na zbliżające się mistrzostwa świata. Czas pokaże, czy 19-latek finalnie wyląduje w Bundeslidze.

Endrick dotychczas rozegrał 37 spotkań w koszulce Realu Madryt. W tym czasie Brazylijczyk zdołał zgromadzić na swoim koncie siedem trafień, a także jedną asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia 19-latka na 35 milionów euro.