Real Madryt chce gwiazdę z Premier League. To może być hit transferowy

Rodri przymierzany do Realu Madryt

Real Madryt wchodzi w sezon 2025/26 pod wodzą nowego szkoleniowca. Xabi Alonso, który prowadził Bayer Leverkusen i osiągał znakomite wyniki, zastąpił Carlo Ancelottiego w stolicy Hiszpanii. Oczekiwania kibiców są ogromne. Królewscy chcą odzyskać mistrzostwo La Liga, które w poprzednim sezonie powędrowało do Barcelony.

Latem tego roku prezes Florentino Perez dokonał już kilku ważnych wzmocnień, sprowadzając między innymi Trenta Alexander-Arnolda, Deana Huijsena oraz Alvaro Carrerasa. To jednak nie koniec transferowych planów na Santiago Bernabeu.

Hiszpański gigant intensywnie zabiega o pozyskanie Rodriego z Manchesteru City, który od sześciu lat prezentuje znakomitą formę w Premier League. Według portalu as.com, władze The Citizens coraz bardziej obawiają się o przyszłość zdobywcy Złotej Piłki z 2024 roku. Pomocnik wciąż nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu, który obowiązuje do 2027 roku, co wywołuje niepokój w klubie.

Kierownictwo angielskiego klubu nie zamierza łatwo oddać swojego lidera i zamierza zatrzymać Rodriego na Etihad Stadium. Przypomnijmy, że hiszpański pomocnik dołączył do Anglii w 2019 roku z Atletico Madryt. W trakcie minionej kampanii dochodził do siebie po tym, jak zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Łącznie w barwach Manchesteru City rozegrał 265 meczów i zdobył 26 bramek.