Rodri dostanie lukratywną ofertę. W tle wielki transfer

Foto Arena LTDA / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Real Madryt obejdzie się smakiem? Rodri ma dostać ofertę od Man City

Manchester City nie zamierza ryzykować utraty jednego z kluczowych piłkarzy. Klub przygotowuje nową, bardzo wysoką ofertę kontraktową dla Rodriego. Według niektórych doniesień pomocnik znalazł się na celowniku Realu Madryt, ale Anglicy chcą szybko zamknąć temat.

29-latek ma ważny kontrakt do czerwca 2027 roku. Jednak zainteresowanie ze strony Królewskich sprawiło, że City ruszyło do ofensywy. Nowa umowa uczyniłaby go drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w zespole.. To efekt odejścia Kevina De Bruyne, który przeniósł się do Napoli i zwolnił miejsce w klubowej hierarchii płac.

Rodri to filar drużyny Guardioli. Kiedy w poprzednim sezonie zmagał się z kontuzją kolana, wyniki City znacznie się pogorszyły. Po powrocie do zdrowia Hiszpan ponownie dał drużynie stabilność. W związku z tym trener i zarząd nie wyobrażają sobie kolejnego sezonu bez jego udziału.

Z jednej strony Real Madryt potrzebuje wzmocnień w środku pola po odejściach Toniego Kroosa i Luki Modricia. Z drugiej City nie chce oddawać swojego lidera i planuje zrobić wszystko, by go zatrzymać. Nowa umowa ma być jasnym sygnałem, że klub buduje zespół wokół niego.

Rodri trafił do Manchesteru w 2019 roku z Atletico Madryt. Kosztował 70 milionów euro i szybko udowodnił, że był wart tej kwoty. Teraz może ponownie stać się bohaterem dużego ruchu na rynku. Jednak jeśli City dopnie swego, Hiszpan zostanie na Etihad jeszcze przez wiele lat.