Real Madryt chce gwiazdę Bayernu, żeby stworzyć trio z Mbappe i Viniciusem

Real Madryt planuje transfery na lato i nie zamierza oszczędzać. W klubie marzą o stworzeniu zabójczego trio w ataku. Według El Nacional obok Kyliana Mbappe i Viniciusa Juniora miałby zagrać Luis Diaz.

Real Madryt gotowy na transfer Luisa Diaza, ale gwiazdor mówi „nie”

Real Madryt ma kilka celów na nadchodzące lato, jeśli chodzi o transfery. Przede wszystkim szukają środkowego obrońcy oraz środkowego pomocnika. Florentino Perez nie zapomina jednak o formacji ataku, gdzie w przeszłości Królewscy mieli legendarne trio BBC (Bale – Benzema – Cristiano Ronaldo). W przyszłym sezonie prezydent klubu będzie chciał stworzyć kolejny zabójczy tercet w ofensywie.

Trwają więc poszukiwania skrzydłowego, który dołączy do Kyliana Mbappe oraz Viniciusa Juniora. Jednym z kandydatów ma być Luis Diaz, o czym pisze serwis El Nacional. Kolumbijczyk był już przymierzany do zespołu Los Blancos w przeszłości, gdy odchodził z Liverpoolu.

Luis Diaz ma za sobą najlepszy sezon w karierze, o czym świadczą indywidualne statystyki. Łącznie we wszystkich rozgrywkach uzbierał 23 bramki oraz 18 asyst w 40 meczach. W Monachium odnalazł się fantastycznie i jest w życiowej formie. Nic więc dziwnego, że Real Madryt zaczął myśleć o sprowadzeniu skrzydłowego. Florentino Perez jest nim mocny zainteresowany, ale rozumie, że Bayern nie będzie chciał go sprzedać. Dodatkowo przeszkodę stanowi fakt, że sam piłkarz nie wydaje się zainteresowany zmianą otoczenia.

Reprezentant Kolumbii uważa, że podjął dobrą decyzję, wybierając latem zeszłego roku Bayern. Nie zamierza więc odchodzić tak wcześnie. Jego kontrakt z Bawarczykami obowiązuje do czerwca 2029 roku.