Real Madryt i FC Barcelona w letnim okienku mogą stoczyć rywalizację o transfer. Na celowniku hiszpańskich gigantów znalazł się Neil El Aynaoui z AS Romy - przekazuje serwis Africafoot.com.

Neil El Aynaoui wzbudził zainteresowanie FC Barcelony i Realu Madryt

Real Madryt i FC Barcelona rywalizują ze sobą o tytuł mistrza Hiszpanii. Jednak ich walka wkrótce nie będzie toczyć się tylko na boisku. Zarówno Królewscy, jak i obecni triumfatorzy La Ligi zwrócili uwagę na piłkarza występującego w Serie A. Serwis Africafoot.com poinformował, że w ich kręgu zainteresowań znalazł się Neil El Aynaoui, który na co dzień reprezentuje barwy AS Romy.

Skauci Realu Madryt oraz FC Barcelony zaczęli spoglądać na poczynania reprezentanta Maroka. Jednak plany hiszpańskich gigantów może pokrzyżować inny klub. Wspomniane źródło zdradza, że w walce o pomocnika Giallorossich liczy się też RB Lipsk. Zapowiada się zatem interesująca walka o jednego z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej Serie A.

AS Roma jednak nie będzie spieszyła się ze sprzedażą Neila El Aynaouiego. Władze włoskiego klubu poczekają na zbliżające się Mistrzostwa Świata 2026. Dobre występy Marokańczyka podczas turnieju może sprawić, że urośnie jego wartość rynkowa. Warto zaznaczyć, że kontrakt pomocnika Giallorossich obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.

Neil El Aynaoui w trwającej kampanii rozegrał 29 spotkań w koszulce AS Romy. Reprezentant Maroka zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także tyle samo asyst. Pomocnik jednak nigdy nie jest rozliczany ze statystyk strzeleckich, ponieważ nie jest to jego boiskową rolę.