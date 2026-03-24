Real Madryt od tygodni poważnie interesuje się Enzo Fernandezem. Jak się okazuje, Królewscy mają konkurenta w walce o transfer gwiazdy Chelsea. Argentyńczyk trafił również na listę życzeń Al-Ittihad - informuje Ekrem Konur.

Al-Ittihad również chce Enzo Fernandeza

Real Madryt rozgrywa sezon, który od pierwszego meczu nie układa się po ich myśli. Królewscy jednak wciąż są w grze o finalny triumf w rozgrywkach La Ligi i zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Florentino Perez ma świadomość braków kadrowych w swoim zespole. Los Blancos planują zatem letnie wzmocnienia. A ich głównym celem jest sprowadzenie Enzo Fernandeza.

Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że Real Madryt będzie miał poważnego konkurenta w walce o transfer gwiazdy Chelsea. Mistrz świata zaczął być bowiem łączony z przeprowadzką na Bliski Wschód. Argentyńczyk znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Al-Ittihad.

Saudyjczycy zapewne są gotowi zaoferować Enzo Fernandezowi lukratywny kontrakt. Reprezentant Argentyny ma jednak inne priorytety. I nie jest to w tej chwili gra w Chelsea. Mistrz świata jest bowiem gotowy na przeprowadzkę do Hiszpanii. Real Madryt zatem stoi na dobrej drodze, aby pozyskać gwiazdę The Blues.

W trwającej kampanii Enzo Fernandez rozegrał 46 spotkań w koszulce Chelsea. Argentyńczyk może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 12 trafień, a także zaliczył sześć asyst.