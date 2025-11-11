Real dostanie ofertę 80 milionów za Rodrygo. Już podjął decyzję

Tottenham przygotowuje ofertę wynoszącą około 80 milionów euro za Rodrygo z Realu Madryt. Królewscy nie chcą go jednak oddać zimą, więc transfer może mieć miejsce dopiero latem, o czym donosi "Mundo Deportivo".

Every Second Media/Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Tottenham szykuje 80 milionów za Rodrygo

Real Madryt od dłuższego już czasu łączony jest z potencjalnym odejściem Rodrygo z zespołu. Brazylijczyk w tym sezonie nie może liczyć na pewny plac, a nawet na zbyt sporą liczbę minut. Właściwie należy nawet powiedzieć, że został on po prostu w pewien sposób przyspawany do ławki rezerwowych. Dlatego też naturalne wydaje się, że będzie szukać szansy gry w nowych barwach, tym bardziej, że mówiło się o tym już latem.

Z tego też powodu do gry chce wejść zespół Tottenhamu, który przygotowuje ofertę w wysokości 80 milionów euro, o czym poinformował serwis „Mundo Deportivo”. Ta kwota ma przekonać włodarzy Królewskich do sprzedaży Rodrygo, ale na ten moment Real Madryt zdecydował, że skrzydłowy zimą zostanie w klubie. Na razie bowiem nie biorą oni pod uwagę odejścia w styczniu. Dlatego też Spurs złożą tę propozycję bliżej letniego okienka transferowego.

Poza Tottenhamem usługami Rodrygo zainteresowane jest także Chelsea. 24-letni Brazylijczyk w tym sezonie rozegrał 16 spotkań i zanotował w nich trzy asysty. Na murawie spędził jednak tylko nieco ponad 450 minut. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 80 milionów euro, a jego umowa z klubem ze stolicy Hiszpanii wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

