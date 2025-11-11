Rodrygo blisko odejścia z Realu Madryt? Ten klub wkracza do gry!

08:41, 11. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Defensa Central

Rodrygo według medialnych doniesień, jest blisko pożegnania z Realem Madryt. Tymczasem o kolejnym kandydacie do pozyskania zawodnika poinformował portal Defensa Central.

Rodrygo
fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Chelsea miała złożyć ofertę w sprawie Rodrygo

Rodrygo to zawodnik, który w trakcie trwającej kampanii nie miał zbyt wielu okazji do gry. Zdecydowanie piłkarz nie należy do ulubieńców trenera Xabiego Alonso. W mediach natomiast już wybrzmiały wieści, że jeden z klubów z Premier League ma być poważnie zainteresowany Brazylijczykiem. Real Madryt ma jednocześnie rozważać przyjęcie oferty w sprawie zawodnika podczas styczniowej sesji transferowej. Ciekawe informacje przekazał serwis Defensa Central.

Im bliżej okna transferowego, tym kluby są bardziej zaangażowane w ruchy kadrowe. Jednocześnie konkretne zespoły identyfikują swoje cele. W przypadku jednej z ekip właśnie na radarze znalazł się Rodrygo.

Źródło ujawnia, że Chelsea chciałaby sfinalizować transfer z udziałem piłkarza w trakcie styczniowego okna transferowego. Klub z Madrytu nie wyraził jeszcze oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Niewykluczone jednak, że wkrótce ta informacja znajdzie potwierdzenie w rzeczywistości. Aby jednak dowiedzieć się, czy zawodnik odejdzie z klubu zimą, czy dokończy sezon w Realu, trzeba po prostu śledzić rozwój sytuacji.

24-latek trafił do hiszpańskiej ekipy w lipcu 2019 roku z Santosu za 45 milionów euro. Rodrygo w tej kampanii wystąpił jak dotąd w 13 meczach, nie licząc Klubowych Mistrzostw Świata. Nie zdobył bramki, notując natomiast dwie asysty. Obecnie rynkowa wartość zawodnika szacowana jest na 80 milionów euro.

