Yamal poprosił Barcelonę o tę decyzję ws. Lewandowskiego

14:13, 10. listopada 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  El Nacional

Lamine Yamal docenia wkład i formę Roberta Lewandowskiego, dlatego też poprosił władze Barcelony, aby Polak grał gdy tylko będzie to możliwe oraz przedłużył kontrakt z klubem, o czym poinformował serwis "El Nacional".

Lamine Yamal
Magara Press SL/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal chce, aby Barcelona przedłużyła kontrakt z Lewandowskim

FC Barcelona w tym sezonie z pewnością nie jest tak silna, jak miało to miejsce w poprzedniej kampanii, ale to wciąż bardzo mocny zespół, który liczy się w grze o najwyższe cele zarówno w lidze hiszpańskiej, jak i Lidze Mistrzów. Konieczna do zwycięstw jednak jest dobra forma graczy ofensywnych.

W ostatnim czasie ze sporymi problemami zmagał się Lamine Yamal oraz Robert Lewandowski. Ten pierwszy pomimo właściwie już przewlekłych kłopotów z urazem i tak gra i robi to nadal bardzo dobrze. Z kolei Polak wrócił do pierwszego składu i zdobył trzy gole. Współpraca obu graczy układa się więc bardzo dobrze. Dlatego też Hiszpan wyszedł z inicjatywą. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Lamine Yamal poprosił władze Barcelony aby przedłużyć kontrakt Roberta Lewandowskiego, który wygasa tego lata.

18-latek liczy bowiem na to, że gdy będzie tylko to możliwe, to będzie mógł występować wspólnie z Lewandowskim na murawie. Skupienie obrońców na Polaku daje Yamalowi więcej swobody, a co za tym idzie frajdy z gry. W obecnym sezonie reprezentant Hiszpanii rozegrał 11 spotkań i zdobył w nich sześć goli oraz zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” obecnie wycenia skrzydłowego Barcelony na 200 milionów euro.

