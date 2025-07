Al-Nassr poluje na doświadczonego piłkarza. Real gotowy na sprzedaż?

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Antonio Rudiger może zamienić Real Madryt na Al-Nassr

Real Madryt miał ambitny cel na lato – triumf w Klubowych Mistrzostwach Świata, który zapewniłby znaczący zastrzyk finansowy. Niepowodzenie w tych rozgrywkach skłania władze klubu do poszukiwania innych sposobów na poprawę sytuacji ekonomicznej. Kluczowe informacje w tej sprawie przekazał portal Fichajes.net.

Według serwisu, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej realny jest scenariusz, w którym jeden z klubów z Arabii Saudyjskiej, najprawdopodobniej Al-Nassr, złoży lukratywną ofertę za Antonio Rüdigera. Propozycja miałaby być atrakcyjna zarówno dla zawodnika, jak i dla władz Los Blancos.

Na razie nie osiągnięto porozumienia, ale w najbliższych tygodniach rozmowy transferowe mogą nabrać tempa. Warunkiem jest jednak gotowość otoczenia Rüdigera do rozważenia zmiany klubu. Jeśli ruch z udziałem piłkarza doszedłby to skutku, byłaby to kolejna nowa liga dla niego. W przeszłości grał też w lidze niemieckiej, włoskiej czy angielskiej.

79-krotny reprezentant Niemiec dołączył do Realu Madryt w lipcu 2022 roku na zasadzie wolnego transferu z Chelsea. Jego kontrakt z Królewskimi obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, co oznacza, że to lato może być jedną z ostatnich okazji dla Realu, by zarobić na sprzedaży obrońcy. Obecna wartość rynkowa Rüdigera wynosi 20 milionów euro.

