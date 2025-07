Czy to koniec duetu Mbappe-Vinicius? Real rozważa radykalny ruch

Real Madryt po przegranej z PSG (0:4) na KMŚ miał doprowadzić do wściekłości Florentino Pereza. Fichajes.net twierdzi, że sternik klubu może być gotowy sprzedać Viniciusa Juniora.

Florentino Perez może rozważyć sprzedaż Viniciusa Juniora po klęsce z PSG

Real Madryt znajduje się w trakcie przebudowy po erze Carlo Ancelottiego. Pod wodzą Xabiego Alonso, który dopiero rozpoczyna swoją przygodę jako trener Królewskich, zespół nie był w stanie sprostać PSG, budowanemu od dwóch lat przez Luisa Enrique. Tymczasem spekulacje dotyczące przyszłości Viníciusa Juniora nie milkną.

Przyszłość brazylijskiego skrzydłowego w Madrycie jest obecnie niepewna. Choć największe problemy Realu w meczu z PSG uwidoczniły się w obronie, dyspozycja Viniciusa Juniora również budziła niepokój. Oczekiwano, że to on, wraz z Kylianem Mbappe, będzie stanowił o sile ofensywnej drużyny. Tymczasem wielu ekspertów uważa, że obaj zawodnicy nie są do siebie dobrze dopasowani.

Według Fichajes.net, ostatnie występy byłego gracza Flamengo mogą skłonić Florentino Pereza do wyrażenia zgody na transfer, pod warunkiem otrzymania atrakcyjnej oferty. Kluby z Arabii Saudyjskiej są gotowe ponieść wysokie koszty takiej inwestycji.

Vinicius Junior jest związany kontraktem z Realem do końca czerwca 2027 roku. Podczas Klubowych Mistrzostw Świata rozegrał sześć meczów, zdobywając jedną bramkę i notując jedną asystę. Zawodnik trafił do ekipy z ligi hiszpańskiej w lipcu 2018 roku za 45 milionów euro. Po raz ostatni przedłużył kontrakt z Realem w jesienią 2023 roku.

