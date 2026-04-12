Raul Asencio zarobi fortunę? Przyglądają mu się bogate kluby

Raul Asencio nie będzie narzekał na brak ofert, jeśli zdecyduje się odejść z Realu Madryt. Bogate kluby z Arabii Saudyjskiej szykują już propozycje za młodego stopera - podaje serwis Defensa Central.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Raul Asencio

Saudyjczycy obserwują sytuację Raula Asencio

Raul Asencio od pewnego czasu jest ważnym elementem Realu Madryt. 23-letni stoper w połowie 2024 roku awansował z rezerw do pierwszego zespołu i szybko zadomowił się w seniorskiej kadrze. Kolejni trenerzy – czyli Carlo Ancelotti, Xabi Alonso oraz Alvaro Arbeloa – doceniają jego solidność i gotowość do gry, zwłaszcza gdy podstawowi defensorzy zmagają się z urazami. Sam zawodnik ma jednak ambicje, by na stałe wywalczyć sobie miejsce w wyjściowej jedenastce, co może być trudnym zadaniem w ekipie Królewskich.

W związku z tym coraz częściej pojawiają się doniesienia o możliwej zmianie otoczenia. Jak informuje hiszpański serwis „Defensa Central”, środkowy obrońca wzbudza duże zainteresowanie klubów z Arabii Saudyjskiej, które są gotowe zaoferować mu bardzo wysokie wynagrodzenie.

Choć nie wskazano konkretnych zespołów, mówi się o czołowych ekipach, takich jak Al-Nassr, Al-Hilal czy Al-Ittihad. Według mediów Real Madryt mógłby zarobić na transferze nawet około 50 milionów euro.

Mierzący 184 centymetry defensor, który w przeszłości był również łączony z gigantami Premier League, w trwającym sezonie rozegrał 31 spotkań, zdobył 2 bramki i zanotował 1 asystę. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku, co daje stołecznemu klubowi komfort negocjacyjny. Asencio trafił do La Fabriki w 2017 roku, wcześniej rozwijając się w akademii UD Las Palmas.