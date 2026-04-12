Raul Asencio zarobi fortunę? Przyglądają mu się bogate kluby

09:13, 12. kwietnia 2026 09:36, 12. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Defensa Central

Raul Asencio nie będzie narzekał na brak ofert, jeśli zdecyduje się odejść z Realu Madryt. Bogate kluby z Arabii Saudyjskiej szykują już propozycje za młodego stopera - podaje serwis Defensa Central.

Raul Asencio
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Raul Asencio

Saudyjczycy obserwują sytuację Raula Asencio

Raul Asencio od pewnego czasu jest ważnym elementem Realu Madryt. 23-letni stoper w połowie 2024 roku awansował z rezerw do pierwszego zespołu i szybko zadomowił się w seniorskiej kadrze. Kolejni trenerzy – czyli Carlo Ancelotti, Xabi Alonso oraz Alvaro Arbeloa – doceniają jego solidność i gotowość do gry, zwłaszcza gdy podstawowi defensorzy zmagają się z urazami. Sam zawodnik ma jednak ambicje, by na stałe wywalczyć sobie miejsce w wyjściowej jedenastce, co może być trudnym zadaniem w ekipie Królewskich.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

W związku z tym coraz częściej pojawiają się doniesienia o możliwej zmianie otoczenia. Jak informuje hiszpański serwis „Defensa Central”, środkowy obrońca wzbudza duże zainteresowanie klubów z Arabii Saudyjskiej, które są gotowe zaoferować mu bardzo wysokie wynagrodzenie.

Choć nie wskazano konkretnych zespołów, mówi się o czołowych ekipach, takich jak Al-Nassr, Al-Hilal czy Al-Ittihad. Według mediów Real Madryt mógłby zarobić na transferze nawet około 50 milionów euro.

Mierzący 184 centymetry defensor, który w przeszłości był również łączony z gigantami Premier League, w trwającym sezonie rozegrał 31 spotkań, zdobył 2 bramki i zanotował 1 asystę. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku, co daje stołecznemu klubowi komfort negocjacyjny. Asencio trafił do La Fabriki w 2017 roku, wcześniej rozwijając się w akademii UD Las Palmas.