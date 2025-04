Raphinha kuszony grubymi milionami! Barcelona może zarobić fortunę

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu:

100 milionów euro dla Barcelony, 50 milionów euro rocznie dla Raphinhy

FC Barcelona latem stanie przed podjęciem ważnej decyzji dotyczącej przyszłości jednej z gwiazd. Nie jest tajemnicą, że dużym zainteresowaniem cieszy się Raphinha. O transferze skrzydłowego marzą przede wszystkim kluby z Arabii Saudyjskiej.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową, sprzedaż Brazylijczyka mogłaby być rozwiązaniem problemów Blaugrany. Tym bardziej że mowa o kwocie rzędu 100 milionów euro. W klubie mają jednak inne spojrzenie na przyszłość 28-latka i nie zamierzają go sprzedawać.

Jak donosi dziennik Sport, Dumy Katalonii nie przekona nawet fakt, że Al-Hilal jest gotowe zapłacić 100 milionów euro. Barcelona chce zatrzymać gwiazdę, choć źródło zaznacza, że ostateczna decyzja będzie należeć do samego piłkarza. Saudyjczycy z pewnością dadzą mu do myślenia, bowiem przygotowali dla niego lukratywną ofertę kontraktu indywidualnego. Aktualny obrońca tytułu w Saudi Pro League oferuje Raphinhi umowę do 2029 roku z wynagrodzeniem na poziomie 50 milionów euro rocznie.

Saudyjskie media mówią, że Al-Hilal chce sprowadzić Raphinhę w letnim okienku transferowym. Oferują mu umowę do 2029 roku z wynagrodzeniem na poziomie 50M euro za sezon oraz dla FC Barcelony ofertę w wysokości 100M euro. Klub jest w pełni świadomy tego zainteresowania, ale chcą… — BarcaInfo (@_BarcaInfo) April 23, 2025

Na chwilę obecną Raphinha nie myśli o zmianie klubu. Nie wiadomo jednak, jak sytuacja potoczy się w najbliższych miesiącach. Bez wątpienia saga transferowa z udziałem piłkarza i klubów z Arabii Saudyjskiej dopiero się rozkręca.