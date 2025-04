Barcelona osłabiona w El Clasico. Obrońca nie zagra

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Balde

Barcelona bez Balde z Realem

Sytuacja kadrowa Dumy Katalonii jest daleka od idealnej. We wtorkowym meczu z Mallorcą Hansi Flick nie mógł skorzystać z takich piłkarzy, jak Marc-Andre ter Stegen, Marc Bernal, Marc Casado, Robert Lewandowski i Alejandro Balde. Nic nie wskazuje na to, by Barcelona mogła liczyć na powrót któregokolwiek z wymienionych zawodników na sobotnie El Clasico.

W przypadku ter Stegena, Bernala i Casado trudno o niespodzianki – wspomniana trójka przechodzi rehabilitacje po urazach kolana. Natomiast powrót Lewandowskiego i Balde na pojedynek z Realem na początku nie został ostatecznie wykluczony, ale teraz sytuacja jest klarowna – Polak i Hiszpan nie zagrają o Copa del Rey.

Jose Alvarez Haya potwierdził, że obrońca nie znajdzie się w kadrze Blaugrany na zbliżające się starcie na Estadio La Cartuja. Z powodu kontuzji mięśniowej 21-latek opuścił już mecze z Borussią Dortmund, Celtą Vigo i Mallorcą. Dwukrotnie zastąpił go Gerard Martin, natomiast we wtorek na jego pozycji zagrał Hector Fort. Natomiast w spotkaniu z Królewskimi ponownie w wyjściowym składzie powinien pojawić się 23-letni Martin.