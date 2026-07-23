Brunes odchodzi z Rakowa za wielką kasę. Rekordowy transfer

Jonatan Braut Brunes odchodzi z Rakowa Częstochowa do Sparty Praga. W Kanale Sportowym ujawniono, że będzie to rekordowy transfer. Czeski gigant zapłaci ok. 6 mln euro.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jonatan Brunes

Sparta Praga pobije rekord, kupując Brunesa z Rakowa

Jonatan Braut Brunes nie zagra w czwartkowym meczu el. Ligi Konferencji. Raków Częstochowa zmierzy się z Vallettą FC w 2. rundzie kwalifikacji. Norweski napastnik jest już myślami w nowym klubie, ponieważ porozumienie ws. transferu jest już o krok. Jako pierwszy o odejściu piłkarza pisał Kamil Głębocki, ujawniając, że kuzyn Erlinga Haalanda trafi do czeskiego giganta – Sparty Praga.

Nowe informacje przekazał Adam Sławiński z Kanału Sportowego. Otóż okazuje się, że będzie to rekordowy transfer. Sparta Praga zapłaci za Brunesa ok. 6 milionów euro. Nigdy w historii nie wydali tyle na jednego piłkarza. Najwięcej, bo 5 mln euro kosztował Albion Rrahmani.

– Transfer Brunesa będzie rekordowym transferem Sparty Praga. To będzie w okolicach 6 milionów euro za transfer – zdradził Adam Sławiński w Kanale Sportowym.

Trwające negocjacje z czeskim klubem potwierdził Wojciech Cygan. Działacz częstochowskiego zespołu ujawnił, że porozumienie jest bardzo blisko. Nie potwierdził jednak, czy Norweg pożegna się z kibicami w spotkaniu z Vallettą FC. Ostatni raz 25-latek zagrał w barwach Medalików pod koniec maja w ligowym starciu z Arką Gdynia. Strzelił wtedy jedną bramkę, a Raków pokonał rywali (3:0). Przez ostatnie dwa sezony łącznie uzbierał 81 meczów i 40 goli.