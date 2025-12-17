Raków miał nosa. Trzy transfery, które odmieniły zespół

11:27, 17. grudnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali

Raków Częstochowa latem trafił przede wszystkim z transferami do ofensywy, choć należy wyłączyć z tego Imada Rondicia, który jest chyba największym rozczarowaniem kibiców Medalików.

Piłkarze Rakowa Częstochowa
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków – transfery w trakcie letniego okna 2025

Raków Częstochowa w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i aż trudno sobie wyobrazić, że w takim momencie z klubu odejść ma Marek Papszun. Niemniej nowy szkoleniowiec, którym zostanie najpewniej Łukasz Tomczyk, będzie miał nieco ułatwiony początek. Niewielu jednak spodziewało się, że Medaliki po słabym starcie sezonu tak się odbudują i doskonale połączą grę w PKO Ekstraklasie i Lidze Konferencji.

Najpewniej jednak letnie transfery potrzebowały trochę czasu, aby dobrze się zgrać. Trzeba jednak przyznać, że kilka transferów Medalików z tego okresu można uznać za bardzo dobre, choć naturalnie są też takie, które zawiodły.

Raków – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwiskoPoprzedni klubKoszt transferu
Jonatan Braut BrunesOH Leuven2 miliony euro
Tomasz PieńkoZagłębie Lubin1,75 miliona euro
Bogdan MircetićRadnicki 19231,5 miliona euro
Karol StruskiAris Limassolmilion euro
Peter BarathFerencvarosmilion euro
Marko BulatDinamo Zagrzeb800 tysięcy euro
Oskar RepkaGKS Katowice700 tysięcy euro
Jesus DiazStal Rzeszów500 tysięcy euro
Lamine Diaby-FadigaJagiellonia Białystok120 tysięcy euro
Apostolos KonstantopoulosBeerschot VABez odstępnego
Imad RondićFC KoelnWypożyczenie
Oliwie ZychAston VillaWypożyczenie

 Raków – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwiskoNowy klubKoszt transferu
Gustav BerggrenRB New York1,8 miliona euro
Ben LedermanMaccabi Tel AvivBez odstępnego
Lazaros LamprouVolos NPSBez odstępnego
Matej RodinLechia GdańskBez odstępnego
Jakub MyszorKF TeutaBez odstępnego
Adam BassePuszcza NiepołomiceWypożyczenie
Milan RundićSlovackoBez odstępnego
Antoni BurkiewiczPolonia BytomWypożyczenie
Leonardo RochaZagłębie LubinWypożyczenie
Dawid DrachalJagiellonia BiałystokKwota odstępnego nieznana
Jesus DiazZagłębie LubinWypożyczenie
Srdjan PlavsićBanik OstravaWypożyczenie
Muhamed SahinovićFC KoperWypożyczenie

Raków trafił z tymi transferami

Przede wszystkim wydaje się, że bardzo ważnym momentem było wykupienie przez Raków Częstochowa swojego prawdopodobnie najlepszego obecnie gracza, a więc Jonatana Brauta Brunesa. Transfer ten – pomimo tego, że na początku sezonu pojawił się spory zgrzyt z trenerem Papszunem – okazał się strzałem w dziesiątkę. 16 goli w 28 meczach mówi wszystko. Poza tym warto docenić także to, co Medalikom dał Lamine Diaby-Fadiga, bowiem w Jagiellonii był to piłkarz, o którym raczej powiedzielibyśmy, że szybciej trafi do ligowego średniaka. Stało się inaczej, a w Rakowie – mówiąc kolokwialnie – odpalił.

Także sprowadzenie Tomasza Pieńki, o którego zabiegał także chociażby Lech Poznań można uznać za dobry ruch. Są jednak także te, które zawiodły. Tu przede wszystkim trzeba powiedzieć o Imadzie Rondiciu, który w 17 meczach dla Rakowa jest bez gola.

Jakie ruchy wykona Raków bez Papszuna?

Przede wszystkim wiadomo, że Raków zdecydował się skrócić wypożyczenie Leonardo Rochy do Zagłębia Lubin. To bardzo ważna decyzja, bowiem napastnik miał świetne ostatnie miesiące i może okazać się ważnym wzmocnieniem Medalików. Mówi się także o tym, że Medaliki złożyły ofertę za Svita Seslara z tureckiego Eyupsporu. Wydaje się więc, że kolejne ruchy w zimowym okienku są absolutnie możliwe, ale należy się raczej spodziewać kilku uzupełnień, a nie rewolucji pomimo zmiany trenera.

