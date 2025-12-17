Raków miał nosa. Trzy transfery, które odmieniły zespół

Raków Częstochowa latem trafił przede wszystkim z transferami do ofensywy, choć należy wyłączyć z tego Imada Rondicia, który jest chyba największym rozczarowaniem kibiców Medalików.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków – transfery w trakcie letniego okna 2025

Raków Częstochowa w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i aż trudno sobie wyobrazić, że w takim momencie z klubu odejść ma Marek Papszun. Niemniej nowy szkoleniowiec, którym zostanie najpewniej Łukasz Tomczyk, będzie miał nieco ułatwiony początek. Niewielu jednak spodziewało się, że Medaliki po słabym starcie sezonu tak się odbudują i doskonale połączą grę w PKO Ekstraklasie i Lidze Konferencji.

Najpewniej jednak letnie transfery potrzebowały trochę czasu, aby dobrze się zgrać. Trzeba jednak przyznać, że kilka transferów Medalików z tego okresu można uznać za bardzo dobre, choć naturalnie są też takie, które zawiodły.

Raków – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Poprzedni klub Koszt transferu Jonatan Braut Brunes OH Leuven 2 miliony euro Tomasz Pieńko Zagłębie Lubin 1,75 miliona euro Bogdan Mircetić Radnicki 1923 1,5 miliona euro Karol Struski Aris Limassol milion euro Peter Barath Ferencvaros milion euro Marko Bulat Dinamo Zagrzeb 800 tysięcy euro Oskar Repka GKS Katowice 700 tysięcy euro Jesus Diaz Stal Rzeszów 500 tysięcy euro Lamine Diaby-Fadiga Jagiellonia Białystok 120 tysięcy euro Apostolos Konstantopoulos Beerschot VA Bez odstępnego Imad Rondić FC Koeln Wypożyczenie Oliwie Zych Aston Villa Wypożyczenie

Raków – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Nowy klub Koszt transferu Gustav Berggren RB New York 1,8 miliona euro Ben Lederman Maccabi Tel Aviv Bez odstępnego Lazaros Lamprou Volos NPS Bez odstępnego Matej Rodin Lechia Gdańsk Bez odstępnego Jakub Myszor KF Teuta Bez odstępnego Adam Basse Puszcza Niepołomice Wypożyczenie Milan Rundić Slovacko Bez odstępnego Antoni Burkiewicz Polonia Bytom Wypożyczenie Leonardo Rocha Zagłębie Lubin Wypożyczenie Dawid Drachal Jagiellonia Białystok Kwota odstępnego nieznana Jesus Diaz Zagłębie Lubin Wypożyczenie Srdjan Plavsić Banik Ostrava Wypożyczenie Muhamed Sahinović FC Koper Wypożyczenie

Raków trafił z tymi transferami

Przede wszystkim wydaje się, że bardzo ważnym momentem było wykupienie przez Raków Częstochowa swojego prawdopodobnie najlepszego obecnie gracza, a więc Jonatana Brauta Brunesa. Transfer ten – pomimo tego, że na początku sezonu pojawił się spory zgrzyt z trenerem Papszunem – okazał się strzałem w dziesiątkę. 16 goli w 28 meczach mówi wszystko. Poza tym warto docenić także to, co Medalikom dał Lamine Diaby-Fadiga, bowiem w Jagiellonii był to piłkarz, o którym raczej powiedzielibyśmy, że szybciej trafi do ligowego średniaka. Stało się inaczej, a w Rakowie – mówiąc kolokwialnie – odpalił.

Także sprowadzenie Tomasza Pieńki, o którego zabiegał także chociażby Lech Poznań można uznać za dobry ruch. Są jednak także te, które zawiodły. Tu przede wszystkim trzeba powiedzieć o Imadzie Rondiciu, który w 17 meczach dla Rakowa jest bez gola.

Jakie ruchy wykona Raków bez Papszuna?

Przede wszystkim wiadomo, że Raków zdecydował się skrócić wypożyczenie Leonardo Rochy do Zagłębia Lubin. To bardzo ważna decyzja, bowiem napastnik miał świetne ostatnie miesiące i może okazać się ważnym wzmocnieniem Medalików. Mówi się także o tym, że Medaliki złożyły ofertę za Svita Seslara z tureckiego Eyupsporu. Wydaje się więc, że kolejne ruchy w zimowym okienku są absolutnie możliwe, ale należy się raczej spodziewać kilku uzupełnień, a nie rewolucji pomimo zmiany trenera.

Zobacz także: Legia spadnie z PKO Ekstraklasy?! Superkomputer to obliczył i zaskoczył