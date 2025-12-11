Raków Częstochowa złożył ofertę za pomocnika. Reprezentant Słowenii na celowniku

PressFocus Na zdjęciu: Michał Świerczewski

Svit Seslar na liście życzeń Rakowa

Raków Częstochowa kontynuuje dobrą passę, notując cztery zwycięstwa z rzędu we wszystkich rozgrywkach, pomimo że trener Marek Papszun zadeklarował chęć przejścia do Legii Warszawa. Wszystko wskazuje na to, że szkoleniowiec obejmie stołeczny klub dopiero po rundzie jesiennej. Do końca roku Medaliki czekają jeszcze trzy mecze, w tym dwa w Lidze Konferencji.

Widać, że w Częstochowie nie zwalniają tempa również na rynku transferowym. Jak informuje serwis Ajansspor.com, Raków złożył ofertę za Svita Seslara, który reprezentuje barwy tureckiego klubu Eyupspor. 23-letni ofensywny pomocnik w tym sezonie strzelił dwa gole i dołożył trzy asysty w 10 występach.

Seslar do tureckiego klubu dołączył w 2023 roku za 2,5 miliona euro z NK Olimpija. W poprzednim sezonie był wypożyczony do NK Celje. W swojej karierze ma także sześć występów w seniorskiej reprezentacji Słowenii. Co ciekawe, NK Celje nadal rozważa możliwość transferu pomocnika, co może wprowadzić dodatkową konkurencję w wyścigu o zawodnika.

Obecnie Transfermarkt.de wycenia 6-krotnego reprezentanta swojego kraju na 2,5 miliona euro. W rodzimej lidze zdobył 22 bramki i zanotował 21 asyst w 100 spotkaniach. W eliminacjach do MŚ 2026 pokazał się w pięciu meczach, a Słowenia nie wygrała żadnego spotkania.