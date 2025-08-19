Raków finalizuje transfer wychodzący. Zawodnik wyląduje w Czechach

Raków Częstochowa właśnie dopina transfer wychodzący. Srdjan Plavsić przestanie być zawodnikiem Medalików. Serb zostanie wypożyczony do Banika Ostrawy - informuje Kamil Głębocki z "Na Wylot".

PressFocus Na zdjęciu: Srdjan Plavsić

Srdjan Plavsić wyląduje w Baniku Ostrawa

Raków Częstochowa przygotowuje się właśnie do kluczowego dwumeczu. Podopieczni Marka Papszuna już w czwartkowy wieczór zmierzy się w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji z Ardą Kyrdżali. Medaliki są zdecydowanym faworytem rywalizacji z bułgarskim zespołem. Jednak ich tegoroczna forma nie powala na kolana.

Tymczasem z obozu Rakowa Częstochowa napływają bardzo ciekawe informacje transferowe. Kamil Głębocki z redakcji „Na Wylot” poinformował, że szeregi Medalików lada moment opuści Srdjan Plavsić. Serbski wahadłowy zostanie wypożyczony do Banika Ostrawy. Warto przypomnieć, że czeski zespół nie tak dawno został wyeliminowany z europejskich pucharów przez Legię Warszawa.

Srdjan Plavsić został już wyrejestrowany przez Raków Częstochowy ze składu na dwumeczu z Ardą Kyrdżali. Do przeprowadzki Serba ma dojść w najbliższych dniach. Dwukrotny reprezentant Serbii nie zdobył zaufania Marka Papszuna. W trwającej kampanii odgrywał marginalną rolę w drużynie Medalików. Wypożyczenie zatem nie powinno nikogo dziwić.

Srdjan Plavsić jest związany z Rakowem Częstochowa od 2023 roku. Serbski trafił do zespołu spod Jasnej Góry ze Slavii Praga. Dotychczas 29-latek zaliczył 35 spotkań w barwach Medalików. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie jedno trafienie, a także trzy asysty.