Media: Raków ściąga piłkarza z Serie A. Łączono go z Legią

Raków Częstochowa od pewnego czasu stara się o piłkarza Udinese. Rui Modesto udaje się do Polski na testy medyczne, po których podpisze umowę - informuje Gianluca Di Marzio.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków coraz bliżej dużego transferu. To piłkarz z Serie A

Raków Częstochowa dokonał już tego lata kilku ciekawych transferów, a to nie koniec. Jeszcze przed zamknięciem okienka dopina kolejne ruchy kadrowe, a jednym z nich jest sprowadzenie nowego wahadłowego. Nazwisko Rui Modesto przewijało się w tym kontekście już od jakiegoś czasu. Ostatnio włączyła się do gry także Legia Warszawa, ale to Medaliki wygrały rywalizację o piłkarza Udinese.

Wygląda na to, że ten transfer faktycznie dojdzie do skutku. Gianluca Di Marzio poinformował, że Modesto udaje się do Polski, aby przejść testy medyczne przed dołączeniem do Rakowa. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, podpisze umowę z klubem Ekstraklasy. W tym momencie nie wiadomo, na jakich zasadach odbędzie się ta operacja. Możliwy jest zarówno transfer definitywny, jak i wypożyczenie.

.@Udinese_1896, Rui Modesto verso il Rakowhttps://t.co/NkGQzOgAOq — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 1, 2025

Czterokrotny reprezentant Angoli wystąpił ostatnio z Interem Mediolan w meczu ligowym. Nie jest natomiast istotną postacią w ekipie Kosty Runjaicia, stąd decyzja o przeprowadzce. Do Udinese trafił w 2024 roku za kwotę dwóch milionów euro. W sumie 25-letni pomocnik rozegrał 23 spotkania i zanotował dwie asysty. Transfer do Rakowa pomoże mu się odbudować oraz wypromować w rozgrywkach Ligi Konferencji. O miejsce w składzie ma rywalizować z Franem Tudorem na prawym wahadle.