Radosław Majecki opuszcza AS Monaco. Polak zostaje w Ligue 1

Radosław Majecki nie będzie już reprezentował barw AS Monaco w nadchodzącym sezonie. Według "L'Equipe", bramkarz zostanie wypożyczony do Brest.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Radosław Majecki

Brest wypożyczy Radosława Majeckiego z Monaco

Radosław Majecki nie zdołał na stałe przebić się do pierwszego składu AS Monaco i ponownie zmienia otoczenie. Polski bramkarz, który do klubu z Księstwa trafił w 2020 roku z Legii Warszawa za 7 milionów euro, zostanie wypożyczony na rok do Brest – informuje L’Equipe.

25-letni golkiper przez ostatnie lata miał trudną drogę na francuskich boiskach. Po transferze do Monaco, został później wypożyczony do belgijskiego Cercle Brugge, gdzie zbierał cenne doświadczenie. Po powrocie do klubu z Ligue 1 nie zdołał jednak na dłużej wywalczyć miejsca w bramce.

W minionym sezonie Majecki rozegrał 23 spotkania w barwach Monaco. Początek rozgrywek stracił z powodu kontuzji, a gdy wrócił do zdrowia, musiał rywalizować o miejsce między słupkami z Philippem Köhnem. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach drużynę zasili Lukas Hradecky z Bayeru Leverkusen.

Wobec rosnącej konkurencji, klub z Księstwa zdecydował się na kolejne wypożyczenie Majeckiego. W piątek bramkarz ma przejść testy medyczne w Brest, dziewiątym zespole ostatniego sezonu Ligue 1. Wypożyczenie potrwa do końca sezonu 2025/26, jednak w umowie nie zawarto opcji ani obowiązku wykupu. Jego kontrakt w Monaco obowiązuje do czerwca 2028 roku. Brest zainauguruje ligowe rozgrywki od domowego meczu z Lille 17 sierpnia.