Manchester United zdecydowany na ten transfer. Trwają intensywne prace

17:33, 18. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TEAMtalk

Manchester United powoli decyduje się na pozyskanie nowego pomocnika. Celem Czerwonych Diabłów jest Sander Berge z Fulham. Trwają właśnie intensywne prace nad transferem - donosi "TEAMtalk".

Michael Carrick
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News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Sander Berge coraz bliżej Manchesteru United

Manchester United zaczął niezwykle aktywnie pracować na rynku transferowym. Czerwone Diabły potwierdziły już trzy letnie wzmocnienia, a to nie koniec. Ich kolejnym celem jest pozyskanie nowego środkowego pomocnika i już trwają w tej kwestii intensywne prace. Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że coraz bliżej przeprowadzki na Old Trafford jest Sander Berge z Fulham.

Brytyjska prasa, że Manchester United bardzo poważnie podchodzi do tematu Norwegia i jest wręcz już zdecydowany na jego transfer. Władze angielskiego intensywnie pracują nad pozyskaniem doświadczonego pomocnika. Wcale nie będzie to jednak tania inwestycja. Fulham oczekuje bowiem za swojego gracza aż 40 milionów euro.

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Manchester United tego lata nie ma zamiaru wydawać olbrzymich pieniędzy na pojedyncze transfery. Nic dziwnego, że postanowili ruszyć po Sandera Berge. Reprezentant Norwegii jest ogranym piłkarzem na boiskach Premier League, więc może wnieść do drużyny Michaela Carricka sporo doświadczenia. Czas pokaże, czy finalnie dojdzie do transferu.

Sander Berge do tej pory rozegrał 132 spotkania na boiskach Premier League. Pomocnik Fulham trzykrotnie wpisał się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.

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