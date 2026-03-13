Radomiak potwierdził transfer gwiazdora. Zagra w USA

Radomiak Radom już oficjalnie potwierdził, że Capita Capemba na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do zespołu Sporting Kansas City.

Igor Jakubowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Radomiak Radom w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, choć w ostatnim czasie w kontekście klubu mówi się wiele, ale nieszczególnie o rzeczach, które dotyczą spraw czysto sportowych. Naturalnie chodzi chociażby o odejście Goncalo Feio, który był uczestnikiem kolejnej w swojej karierze awantury.

Teraz jednak klub, tuż przed wielkim hitowym starciem z Legią Warszawa, poinformował o odejściu gwiazdora. Zgodnie ze wcześniejszymi medialnymi zapowiedziami, na zasadzie transferu definitywnego do zespołu Sporting Kansas City przeniósł się Osvaldo Pedro Capemba, znany oczywiście jako Capita. Jak czytamy w komunikacie klubu, transfer został sfinalizowany za 2,3 mln dolarów, co oznacza rekordową sprzedaż w historii naszego Klubu.

Capita do Radomiaka dołączył latem 2024 roku. Od tamtego momentu rozegrał w barwach Zielonych w sumie 38 spotkań, w których zdobył 12 goli oraz zanotował dwie asysty. 24-letni skrzydłowy z Angoli tylko w tej kampanii sześciokrotnie trafiał do siatki rywali. Na boiskach PKO Ekstraklasy wyróżniał się niesamowitą wręcz szybkością. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 2 miliony euro. W nowym klubie, który występuje w amerykańskiej MLS, podpisał umowę do końca czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia.

