Wisła i Wieczysta osiągnęły porozumienie. Jest oficjalny komunikat

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Stadion Wisły Kraków

Wisła i Wieczysta będą grać na jednym obiekcie

Wszystko wskazuje na to, że saga dobiega końca i Wieczysta Kraków faktycznie będzie rozgrywać domowe mecze w sezonie 2026/2027 na Synerise Arena Kraków, gdzie na co dzień występuje Wisła Kraków. Do tej pory był to przedmiot licznych sporów i starć medialnych. Biała Gwiazda opublikowała w poniedziałkowy wieczór oświadczenie, w którym potwierdza, że kluby osiągnęły porozumienie. Podpisany został list intencyjny, zaś umowa ma zostać zawarta do 25 czerwca 2026 roku.

„Za zarządzanie, utrzymanie oraz bieżącą pielęgnację murawy odpowiadać będzie zespół Wisły Kraków. Wisła Kraków nie będzie operatorem meczów. Wieczysta Kraków i jej partnerzy zapewnią natomiast środki oraz sprzęt niezbędne do przygotowania obiektu do gry na poziomie Ekstraklasy, w tym m.in. wsparcie prac greenkeeperskich, specjalistyczny sprzęt oraz doświetlanie murawy. Strony zadeklarowały współdziałanie w dobrej wierze, również w rozmowach z Gminą Miejską Kraków jako właścicielem obiektu.” – brzmi fragment oficjalnego oświadczenia.

Sprawę skomentowali również przedstawiciele obu klubów. Jarosław Królewski sugeruje, że to działanie potwierdza możliwość współpracy między ekipami z tego samego regionu. Uspokaja również w temacie „kanibalizacji masy kibicowskiej” i zagrożeń dotyczących utraty części potencjalnych kibiców na rzecz Wieczystej.