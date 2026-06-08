Gwiazdy Arsenalu i Manchesteru City na celowniku Realu Madryt

Real Madryt ściągnie tego lata dwóch obrońców, a na tym nie koniec. Jose Mourinho marzy o transferach gwiazd Arsenalu oraz Manchesteru City - informuje "Marca".

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Kai Havertz i Riccardo Calafiori

Mourinho chce w Realu piłkarzy Arsenalu i Manchesteru City

Real Madryt po niedzielnym zwycięstwie Florentino Pereza w wyborach prezydenckich wkrótce ogłosi transfery Ibrahimy Konate oraz Denzela Dumfriesa. Schedę po Alvaro Arbeloi przejmie natomiast Jose Mourinho, który po ponad dekadzie wraca na Santiago Bernabeu. Jego angaż to rezultat dwóch rozczarowujących sezonów, zwieńczonych wielkim konfliktem w szatni. Doświadczony Portugalczyk ma poukładać drużynę i dogadać się z największymi gwiazdami. Królewscy wierzą również, że współpraca z nim pozwoli na powrót do zdobywania trofeów.

Mourinho twierdzi, że największym problemem Realu jest defensywa. Z tego względu zaakceptował kandydatury Konate i Dumfriesa, a na dodatek domaga się kolejnych zmian. Uważa, że nie obejdzie się bez kolejnego środkowego obrońcy, nawet mimo pozyskania z Liverpoolu francuskiego stopera. Planuje również wzmocnić lewą stronę. „Marca” ujawnia dwa nazwiska, które chciałby pozyskać do stolicy Hiszpanii.

Chodzi o wielkie gwiazdy Manchesteru City i Arsenalu. Na jego celowniku znajdują się Josko Gvardiol oraz Riccardo Calafiori. Obaj z powodzeniem mogą zagrać zarówno w środku defensywy, jak i na lewej stronie boiska. Cechują się przede wszystkim świetną grą w obronie i zapewniają dużą swobodę, jeśli chodzi o roszady taktyczne.