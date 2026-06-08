GKS Katowice dopina duży transfer! Gwiazda Motoru zmienia klub

17:59, 8. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Tomasz Włodarczyk [X]

GKS Katowice zbroi się przed meczami w europejskich pucharach. Tomasz Włodarczyk informuje, że piąta siła minionego sezonu Ekstraklasy dopina transfer Bartosza Wolskiego z Motoru Lublin.

Bartosz Wolski
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Wolski

Motor traci lidera. GKS z dużym wzmocnieniem

GKS Katowice zakończyło miniony sezon na sensacyjnym, piątym miejscu w Ekstraklasie. To oznacza, że ekipa Rafała Góraka będzie teraz miała okazję zagrać w eliminacjach Ligi Konferencji. To wielki sukces, biorąc pod uwagę, że osiągnęła to już w drugim sezonie po awansie z pierwszej ligi. GKS podchodzi do tematu ambitnie i chce powalczyć o jak najlepszy wynik, o czym świadczą plany transferowe. Lada moment do Katowic przeniesie się gwiazda Motoru Lublin. GKS dopina transfer Bartosza Wolskiego.

Wolski w ciągu najbliższych dni zostanie oficjalnie piłkarzem GKS-u. Tomasz Włodarczyk informuje o kolejnych postępach w tej sprawie. Zawodnik przejdzie testy medyczne, po których podpisze trzyletni kontrakt.

GKS w ten sposób korzysta z dogodnej okazji, bowiem aktywuje klauzulę wykupu, która wynosi raptem 100 tysięcy euro. Gdy Wolski godził się na kontynuowanie przygody w Motorze, w jego nowej umowie zapisano właśnie taką kwotę. Katowiczanie już zimą byli zainteresowani pozyskaniem pomocnika, a i on sam z chęcią zmieni środowisko.

29-letni Wolski ma za sobą udany sezon, jeśli chodzi o indywidualne osiągnięcia. W 34 meczach Ekstraklasy uzbierał sześć bramek oraz siedem asyst. Do Motoru dołączył w 2023 roku, kiedy ten jeszcze grał w pierwszej lidze.

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