Palma pożegnany przez Celtic. Komentarze fanów nie postawiają złudzeń

18:04, 8. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Celtic FC

Luis Palma na zasadzie definitywnego transferu zamienił Celtic na Lecha Poznań. Klub z Glasgow i kibice pożegnali piłkarza. Komentarze fanów nie pozostawiają żadnych złudzeń.

Luis Palma (Szachtar Donieck - Lech Poznań)
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Robert Skalski/ Alamy Na zdjęciu: Luis Palma (Szachtar Donieck - Lech Poznań)

Palma „lepszy niż wszyscy skrzydłowi”

Lech Poznań postanowił sfinalizować potężne wzmocnienie przed walką o Ligę Mistrzów. Kolejorz wpłacił klauzulę odstępnego i Luis Palma definitywnie rozstał się z Celtic Park. Sympatycy mistrzów Polski domagali się transferu reprezentanta Hondurasu – klub ze stolicy Wielkopolski spełnił ich życzenie.

Wychowanek CDS Vida dołączył do ekipy z Glasgow w sierpniu 2023 roku. W zimie 2025 roku udał się na wypożyczenie do Olympiakosu, a następnie na tej samej zasadzie trafił na Bułgarską. W szeregach The Bhoys rozegrał łącznie 48 spotkań, w których strzelił 10 goli i zanotował 10 asyst. Celtic pożegnał Honduranina, umieszczając na Instagramie dedykowany mu post.

Jak zareagowali kibice mistrzów Szkocji? – Żegnaj, słodki książę. – Ta bramka przeciwko Atleti (Palma strzelił gola w meczu LM z Atletico w sezonie 23/24). – Te europejskie wieczory. – Lepszy od skrzydłowych, których sprowadziliśmy w zeszłym sezonie. – W tym sezonie byłby świetnym graczem, ludzie mają różne opinie na jego temat, ale ten chłopak, kiedy jest w dobrej formie i ma moment, jest przerażający, lepszy niż wszyscy skrzydłowi, których mamy obecnie, z wyjątkiem Joty. – Ten okres od września do grudnia 2023 w jego wykonaniu był czymś wyjątkowym – to tylko niektóre z komentarzy fanów Celticu.

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