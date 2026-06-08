Robert Skalski/ Alamy Na zdjęciu: Luis Palma (Szachtar Donieck - Lech Poznań)

Palma „lepszy niż wszyscy skrzydłowi”

Lech Poznań postanowił sfinalizować potężne wzmocnienie przed walką o Ligę Mistrzów. Kolejorz wpłacił klauzulę odstępnego i Luis Palma definitywnie rozstał się z Celtic Park. Sympatycy mistrzów Polski domagali się transferu reprezentanta Hondurasu – klub ze stolicy Wielkopolski spełnił ich życzenie.

Wychowanek CDS Vida dołączył do ekipy z Glasgow w sierpniu 2023 roku. W zimie 2025 roku udał się na wypożyczenie do Olympiakosu, a następnie na tej samej zasadzie trafił na Bułgarską. W szeregach The Bhoys rozegrał łącznie 48 spotkań, w których strzelił 10 goli i zanotował 10 asyst. Celtic pożegnał Honduranina, umieszczając na Instagramie dedykowany mu post.

Jak zareagowali kibice mistrzów Szkocji? – Żegnaj, słodki książę. – Ta bramka przeciwko Atleti (Palma strzelił gola w meczu LM z Atletico w sezonie 23/24). – Te europejskie wieczory. – Lepszy od skrzydłowych, których sprowadziliśmy w zeszłym sezonie. – W tym sezonie byłby świetnym graczem, ludzie mają różne opinie na jego temat, ale ten chłopak, kiedy jest w dobrej formie i ma moment, jest przerażający, lepszy niż wszyscy skrzydłowi, których mamy obecnie, z wyjątkiem Joty. – Ten okres od września do grudnia 2023 w jego wykonaniu był czymś wyjątkowym – to tylko niektóre z komentarzy fanów Celticu.