Manchester City może sięgnąć po senegalskiego gwiazdora

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Iliman Ndiaye pod lupą Manchesteru City

Manchester City w najbliższym czasie przejdzie istotne zmiany, ponieważ Pep Guardiola zdecydował się ustąpić ze stanowiska trenera ekipy The Citizens. Według brytyjskich mediów jego następcą zostanie Enzo Maresca, który rozpoczął już wstępne prace nad kształtem kadry ekipy Obywateli. Włoski menedżer analizuje możliwe wzmocnienia oraz kierunki rozwoju drużyny, która po latach sukcesów potrzebuje kolejnego impulsu do utrzymania się w czołówce Premier League.

Zgodnie z najnowszymi informacjami Alana Nixona, jednym z zawodników znajdujących się na liście życzeń Manchesteru City jest Iliman Ndiaye. 26-letni skrzydłowy Evertonu ma za sobą bardzo dobry sezon, w którym był kluczową postacią zespołu The Toffees i regularnie przyciągał uwagę swoimi występami. Senegalski piłkarz miałby być otwarty na ewentualny transfer na Etihad Stadium, jednak wicemistrzowie Anglii muszą liczyć się z wydatkiem sięgającym nawet 70 milionów funtów.

Ndiaye trafił do Evertonu w 2024 roku z Olympique’u Marsylia za około 18 milionów euro i bardzo szybko stał się ważnym elementem zespołu prowadzonego przez Davida Moyesa. W minionej kampanii rozegrał 34 spotkania, zdobył sześć bramek oraz zanotował trzy asysty, pokazując dużą wszechstronność w ofensywie. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co daje klubowi z Liverpoolu bardzo mocną pozycję negocjacyjną i sprawia, że potencjalna transakcja będzie wymagała wysokiej oferty ze strony Manchesteru City.