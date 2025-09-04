PSG zdetronizowane! Który klub Ligue 1 wydał najwięcej na transfery?

Czołówka Ligue 1 nie oszczędzała na wzmocnieniach w letnim oknie transferowym. Który francuski klub wydał najwięcej pieniędzy na transfery?

PressFocus Na zdjęciu: Luis Enrique

Nowy transferowy lider w Ligue 1, który klub wydał najwięcej?

O transferach w Ligue 1 pisaliśmy już wcześniej w tym miejscu. Od tego momentu francuskie kluby nie próżnowały na rynku transferowym i efektywnie wykorzystały końcówkę letniego okna transferowego. W efekcie doszło do sensacyjnej roszady wśród zespołów, które wydały najwięcej pieniędzy na wzmocnienia.

Królem transferowego polowania okazał się RC Strasbourg, który otarł się o pobicie swojego rekordu transferowego (20 milionów euro). Ostatecznie najdroższym zawodnikiem sprowadzonym do tego zespołu okazał się 21-letni Paragwajczyk z angielskiego Brighton (18,5 miliona euro). Do tego należy dołożyć pięć innych transferów za minimum dziesięć milionów euro.

PSG i Marsylia rywalizowały łeb w łeb

Paris Saint-Germain tego lata nie zaszalało na rynku transferowym, co w poprzednich sezonach zdarzało się regularnie. Paryżanie skoncentrowali się na delikatnym odmłodzeniu kadry. W efekcie do stolicy Francji zawitali 23-letni obrońca Ilya Zabarnyi z Bournemouth oraz 24-letni bramkarz Luca Chevalier z Lille. Więcej o transferach dokonanych przez Paris Saint-Germain przeczytasz tutaj.

Podium tego rankingu uzupełnia wicemistrz Francji, Olympique Marsylia. Największy ruch w letnim oknie transferowym w wykonaniu tego klubu to Brazylijczyk Igor Paixao. To wzmocnienie ofensywy kosztowało aż 30 milionów euro. Wsparciem w ataku ma być Pierre-Emerick Aubameyang, który będzie grał w Marsylii już po raz drugi w karierze.

Ranking klubów Ligue 1 pod względem wydatków na transfery

Podium drużyn Ligue 1 pod względem wydatków w letnim oknie transferowym tworzą RC Strasbourg, Paris Saint-Germain oraz Olympique Marsylia. Wyraźnie za nimi uplasowały się takie ekipy jak Stade Rennais i Paris FC, a tak prezentuje się pełna lista klubów w rankingu:

RC Strasbourg – 127,5 miliona euro Paris Saint-Germain – 103 miliony euro Olympique Marsylia – 96,2 miliona euro Stade Rennais FC – 67,5 miliona euro Paris FC – 57,3 milionów euro RC Lens – 54,7 miliona euro LOSC Lille – 38 miliona euro Olympique Lyon – 36.58 miliona euro OGC Nice – 33,68 miliona euro AS Monaco – 13 milionów euro FC Toulouse – 11,05 miliona euro FC Metz – 6,15 miliona euro Stade Brestois 29 – 6,1 miliona euro AJ Auxerre – 4,3 miliona euro FC Nantes – 4 miliony euro FC Lorient – 2,2 miliona euro Le Havre AC – 0 euro (transfery bezgotówkowe) Angers SCO – 0 euro (transfery bezgotówkowe)

Kwoty transferowe według: Transfermarkt.

Polskie akcenty w Ligue 1

Okno transferowe w Ligue 1, podobnie jak w pozostałych czołowych ligach w Europie, zakończyło się 1 września. Tym samym wiemy już ilu polskich piłkarz będzie miało okazję występować na francuskich boiskach. W sezonie 2025/2026 są to Przemysław Frankowski (Stade Rennais), Radosław Majecki (Stade Brestois), Maxi Oyedele (RC Strasbourg) oraz Bartosz Żelazowski (OGC Nice). Więcej przeczytasz o tym w tekście: Gatunek na wymarciu. Polscy piłkarze znikają z lig TOP5 w Europie.

Kolejni polscy piłkarze do Ligue 1 trafić będą mogli dopiero w zimowym oknie transferowym. To rozpocznie się we Francji 1 stycznia.