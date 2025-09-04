PSG wydało ponad 100 milionów euro. Dwa duże transfery

PSG z wielkimi zmianami kadrowymi. Oto transfery Paryżan
Paris Saint-Germain przeprowadziło intensywne lato na rynku transferowym. Klub z Parc des Princes przede wszystkim skupił się na odejściach niepotrzebnych graczy. Jednak oprócz tego paryżanie zadbali o dwie ważne pozycje, wydając na transfery aż 103 miliony euro.
Najgłośniejszym transferem PSG tego lata było odejście Gianluigiego Donnarummy, który przeniósł się do Manchesteru City. Włoch nie pasował do koncepcji Luisa Enrique i został zastąpiony przez Lucasa Chevaliera. Szerokim echem odbiło się także sprowadzenie Ilji Zabarnego z Bournemouth.
PSG – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Ilya Zabarnyi
|środkowy obrońca
|Bournemouth
|63 mln euro
|Lucas Chevalier
|bramkarz
|LOSC Lille
|40 mln euro
|Renato Marin
|bramkarz
|AS Roma
|wolny transfer
Kwoty według: Transfermarkt
PSG – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Gianluigi Donnarumma
|bramkarz
|Man City
|30 mln euro
|Nordi Mukiele
|prawy obrońca
|Sunderland
|12 mln euro
|Marco Asensio
|ofensywny pomocnik
|Fenerbahce
|7,5 mln euro
|Carlos Soler
|środkowy pomocnik
|Real Sociedad
|6 mln euro
|Milan Škriniar
|środkowy obrońca
|Fenerbahce
|6 mln euro
|Arnau Tenas
|bramkarz
|Villarreal
|2,5 mln euro
|Randal Kolo Muani
|napastnik
|Tottenham
|wypożyczenie
|Gabriel Moscardo
|defensywny pomocnik
|SC Braga
|wypożyczenie
|Renato Sanches
|środkowy pomocnik
|Panathinaikos
|wypożyczenie
|Yoram Zague
|prawy obrońca
|FC Kopenhaga
|wypożyczenie
|Naufel El Hannach
|środkowy obrońca
|Montpellier
|wypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt
Bilans transferowy PSG
- Nowi zawodnicy: 3
- Odejścia z klubu: 12
- Wydatki na transfery: 103 mln euro
- Zarobki na transferach: 64 mln euro
Plotki transferowe wokół PSG
Wokół PSG w ostatnim czasie nie pojawia się tak dużo plotek transferowych, jak miało to miejsce w poprzednich latach. Na ten moment trudno wskazać nazwiska, które mogą wzmocnić skład Luisa Enrique w kolejnych miesiącach.