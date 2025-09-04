PSG wydało ponad 100 milionów euro. Dwa duże transfery

PSG wydało 103 miliony euro na dwa transfery w letnim oknie 2025. Paryżanie skupili się przede wszystkim na oczyszczeniu kadry.

Roberto Ramaccia / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

PSG z wielkimi zmianami kadrowymi. Oto transfery Paryżan

Paris Saint-Germain przeprowadziło intensywne lato na rynku transferowym. Klub z Parc des Princes przede wszystkim skupił się na odejściach niepotrzebnych graczy. Jednak oprócz tego paryżanie zadbali o dwie ważne pozycje, wydając na transfery aż 103 miliony euro.

Najgłośniejszym transferem PSG tego lata było odejście Gianluigiego Donnarummy, który przeniósł się do Manchesteru City. Włoch nie pasował do koncepcji Luisa Enrique i został zastąpiony przez Lucasa Chevaliera. Szerokim echem odbiło się także sprowadzenie Ilji Zabarnego z Bournemouth.

PSG – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Ilya Zabarnyi środkowy obrońca Bournemouth 63 mln euro Lucas Chevalier bramkarz LOSC Lille 40 mln euro Renato Marin bramkarz AS Roma wolny transfer

Kwoty według: Transfermarkt

PSG – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Gianluigi Donnarumma bramkarz Man City 30 mln euro Nordi Mukiele prawy obrońca Sunderland 12 mln euro Marco Asensio ofensywny pomocnik Fenerbahce 7,5 mln euro Carlos Soler środkowy pomocnik Real Sociedad 6 mln euro Milan Škriniar środkowy obrońca Fenerbahce 6 mln euro Arnau Tenas bramkarz Villarreal 2,5 mln euro Randal Kolo Muani napastnik Tottenham wypożyczenie Gabriel Moscardo defensywny pomocnik SC Braga wypożyczenie Renato Sanches środkowy pomocnik Panathinaikos wypożyczenie Yoram Zague prawy obrońca FC Kopenhaga wypożyczenie Naufel El Hannach środkowy obrońca Montpellier wypożyczenie

Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy PSG

Nowi zawodnicy: 3

Odejścia z klubu: 12

Wydatki na transfery: 103 mln euro

Zarobki na transferach: 64 mln euro

Plotki transferowe wokół PSG

Wokół PSG w ostatnim czasie nie pojawia się tak dużo plotek transferowych, jak miało to miejsce w poprzednich latach. Na ten moment trudno wskazać nazwiska, które mogą wzmocnić skład Luisa Enrique w kolejnych miesiącach.