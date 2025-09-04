PSG wydało ponad 100 milionów euro. Dwa duże transfery

09:17, 4. września 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

PSG wydało 103 miliony euro na dwa transfery w letnim oknie 2025. Paryżanie skupili się przede wszystkim na oczyszczeniu kadry.

Nasser Al-Khelaifi
Roberto Ramaccia / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

PSG z wielkimi zmianami kadrowymi. Oto transfery Paryżan

Paris Saint-Germain przeprowadziło intensywne lato na rynku transferowym. Klub z Parc des Princes przede wszystkim skupił się na odejściach niepotrzebnych graczy. Jednak oprócz tego paryżanie zadbali o dwie ważne pozycje, wydając na transfery aż 103 miliony euro.

Najgłośniejszym transferem PSG tego lata było odejście Gianluigiego Donnarummy, który przeniósł się do Manchesteru City. Włoch nie pasował do koncepcji Luisa Enrique i został zastąpiony przez Lucasa Chevaliera. Szerokim echem odbiło się także sprowadzenie Ilji Zabarnego z Bournemouth.

PSG – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Ilya Zabarnyiśrodkowy obrońcaBournemouth63 mln euro
Lucas ChevalierbramkarzLOSC Lille40 mln euro
Renato MarinbramkarzAS Romawolny transfer

Kwoty według: Transfermarkt

PSG – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Gianluigi DonnarummabramkarzMan City30 mln euro
Nordi Mukieleprawy obrońcaSunderland12 mln euro
Marco Asensioofensywny pomocnikFenerbahce7,5 mln euro
Carlos Solerśrodkowy pomocnikReal Sociedad6 mln euro
Milan Škriniarśrodkowy obrońcaFenerbahce6 mln euro
Arnau TenasbramkarzVillarreal2,5 mln euro
Randal Kolo MuaninapastnikTottenhamwypożyczenie
Gabriel Moscardodefensywny pomocnikSC Bragawypożyczenie
Renato Sanchesśrodkowy pomocnikPanathinaikoswypożyczenie
Yoram Zagueprawy obrońcaFC Kopenhagawypożyczenie
Naufel El Hannachśrodkowy obrońcaMontpellierwypożyczenie

Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy PSG

  • Nowi zawodnicy: 3
  • Odejścia z klubu: 12
  • Wydatki na transfery: 103 mln euro
  • Zarobki na transferach: 64 mln euro

Plotki transferowe wokół PSG

Wokół PSG w ostatnim czasie nie pojawia się tak dużo plotek transferowych, jak miało to miejsce w poprzednich latach. Na ten moment trudno wskazać nazwiska, które mogą wzmocnić skład Luisa Enrique w kolejnych miesiącach.

