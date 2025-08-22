Sensacyjny klub za plecami PSG. Kto rozbił transferowy bank w Ligue 1?

Paris Saint-Germain i Olympique Marsylia tradycyjnie nie oszczędzały w letnim oknie transferowym. Francuskich gigantów sensacyjnie rozdzielił pewien klub. Sprawdźmy, jak prezentuje się aktualny ranking drużyn Ligue 1 pod względem wydatków na wzmocnienia.

PressFocus Na zdjęciu: Luis Enrique i Nasser Al-Khelaifi

Nie tylko PSG. Dwa kluby wydały ponad 100 mln euro

W Ligue 1 tradycyjnie najwięcej na transfery wydało Paris Saint-Germain. W momencie publikacji paryżanie na wzmocnienia przeznaczyli 103 miliony euro. Klub ze stolicy Francji stać na jeszcze więcej. Możemy zatem spodziewać się kolejnych imponujących ruchów w wykonaniu mistrza Francji.

Najdroższym zawodnikiem, który dołączył do drużyny Luisa Enrique jest Ukrainiec, Ilya Zabarnyi. Były środkowa obrońca angielskiego Bournemouth błyszczał na boiskach Premier League, czym przykuł uwagę paryskiego klubu. Sprowadzenie 22-latka kosztowało mistrza Francji 63 miliony euro. Drugim i ostatnim transferem gotówkowym jest Lucas Chevalier. Były bramkarz OSC Lille kosztował Paris Saint-Germain 40 milionów euro.

Polak częścią transferowego szału

Sensacyjnym wiceliderem w zestawieniu jest RC Strasbourg, który część pieniędzy tego lata wydał na reprezentanta Polski. Do siódmej drużyny poprzedniego sezonu Ligue 1 przeniósł się Maxi Oyedele. Za młodego pomocnika Legia Warszawa otrzymała sześć milionów euro. Najdroższy letni transfer Strasbourga to zaś argentyński napastnik Joaquín Panichelli za 16,5 miliona euro.

Podium tego rankingu uzupełnia wicemistrz Francji, Olympique Marsylia. Barwy tego klubu ponownie będzie reprezentował znany z występów w Barcelonie i Arsenalu, Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk był transferem bezgotówkowym. Najwięcej kosztował natomiast Brazylijczyk Igor Paixao. Za niego Feyenoord Rotterdam otrzymał aż 30 milionów euro.

Ranking klubów Ligue 1 pod względem wydatków na transfery

Paris Saint-Germain, RC Strasbourg oraz Olympique Marsylia tworzą podium drużyn Ligue 1 pod względem wydatków. Tuż za tymi zespołami znajduje się RC Lens, a tak prezentuje się pełna lista klubów w rankingu:

Paris Saint-Germain – 103 miliony euro RC Strasbourg – 102 miliony euro Olympique Marsylia – 65 milionów euro RC Lens – 46,5 miliona euro Paris FC – 45 milionów euro Stade Rennais FC – 41,25 miliona euro Olympique Lyon – 35.58 miliona euro OGC Nice – 27,68 miliona euro LOSC Lille – 23,5 miliona euro FC Toulouse – 7,85 miliona euro AJ Auxerre – 4,3 miliona euro FC Nantes – 4 miliony euro FC Metz – 3,15 miliona euro AS Monaco – 3 miliony euro FC Lorient – 2,2 miliona euro Stade Brestois 29 – 2 miliony euro Le Havre AC – 0 euro (transfery bezgotówkowe) Angers SCO – 0 euro (transfery bezgotówkowe)

Kwoty transferowe według: Transfermarkt.

Do kiedy trwa okno transferowe w Ligue 1?

Okno transferowe w Ligue 1, podobnie jak w pozostałych czołowych ligach w Europie, rozpoczęło się już 16 czerwca. Francuskie kluby mają jeszcze trochę czasu na dokonanie wzmocnień, ponieważ okno transferowe w Ligue 1 zakończy się 1 września.