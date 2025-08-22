Sensacyjny klub za plecami PSG. Kto rozbił transferowy bank w Ligue 1?

Nie tylko PSG. Dwa kluby wydały ponad 100 mln euro
W Ligue 1 tradycyjnie najwięcej na transfery wydało Paris Saint-Germain. W momencie publikacji paryżanie na wzmocnienia przeznaczyli 103 miliony euro. Klub ze stolicy Francji stać na jeszcze więcej. Możemy zatem spodziewać się kolejnych imponujących ruchów w wykonaniu mistrza Francji.
Najdroższym zawodnikiem, który dołączył do drużyny Luisa Enrique jest Ukrainiec, Ilya Zabarnyi. Były środkowa obrońca angielskiego Bournemouth błyszczał na boiskach Premier League, czym przykuł uwagę paryskiego klubu. Sprowadzenie 22-latka kosztowało mistrza Francji 63 miliony euro. Drugim i ostatnim transferem gotówkowym jest Lucas Chevalier. Były bramkarz OSC Lille kosztował Paris Saint-Germain 40 milionów euro.
Polak częścią transferowego szału
Sensacyjnym wiceliderem w zestawieniu jest RC Strasbourg, który część pieniędzy tego lata wydał na reprezentanta Polski. Do siódmej drużyny poprzedniego sezonu Ligue 1 przeniósł się Maxi Oyedele. Za młodego pomocnika Legia Warszawa otrzymała sześć milionów euro. Najdroższy letni transfer Strasbourga to zaś argentyński napastnik Joaquín Panichelli za 16,5 miliona euro.
Podium tego rankingu uzupełnia wicemistrz Francji, Olympique Marsylia. Barwy tego klubu ponownie będzie reprezentował znany z występów w Barcelonie i Arsenalu, Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk był transferem bezgotówkowym. Najwięcej kosztował natomiast Brazylijczyk Igor Paixao. Za niego Feyenoord Rotterdam otrzymał aż 30 milionów euro.
Ranking klubów Ligue 1 pod względem wydatków na transfery
Paris Saint-Germain, RC Strasbourg oraz Olympique Marsylia tworzą podium drużyn Ligue 1 pod względem wydatków. Tuż za tymi zespołami znajduje się RC Lens, a tak prezentuje się pełna lista klubów w rankingu:
- Paris Saint-Germain – 103 miliony euro
- RC Strasbourg – 102 miliony euro
- Olympique Marsylia – 65 milionów euro
- RC Lens – 46,5 miliona euro
- Paris FC – 45 milionów euro
- Stade Rennais FC – 41,25 miliona euro
- Olympique Lyon – 35.58 miliona euro
- OGC Nice – 27,68 miliona euro
- LOSC Lille – 23,5 miliona euro
- FC Toulouse – 7,85 miliona euro
- AJ Auxerre – 4,3 miliona euro
- FC Nantes – 4 miliony euro
- FC Metz – 3,15 miliona euro
- AS Monaco – 3 miliony euro
- FC Lorient – 2,2 miliona euro
- Stade Brestois 29 – 2 miliony euro
- Le Havre AC – 0 euro (transfery bezgotówkowe)
- Angers SCO – 0 euro (transfery bezgotówkowe)
Kwoty transferowe według: Transfermarkt.
Do kiedy trwa okno transferowe w Ligue 1?
Okno transferowe w Ligue 1, podobnie jak w pozostałych czołowych ligach w Europie, rozpoczęło się już 16 czerwca. Francuskie kluby mają jeszcze trochę czasu na dokonanie wzmocnień, ponieważ okno transferowe w Ligue 1 zakończy się 1 września.