Paris Saint-Germain lada moment ogłosi pierwszy zimowy transfer. Do zespołu mistrza Francji dołączy Gabriel Moscardo. Corinthians zarobi na odejściu 18-latka około 22 milionów euro - podaje Fabrizio Romano.

IMAGO / Ronaldo Barreto / TheNews2 Na zdjęciu: Gabriel Moscardo

Pierwsze styczniowe wzmocnienie PSG wkrótce stanie się faktem

Do zespołu Luisa Enrique dołączy utalentowany Gabriel Moscardo

Za ten transfer mistrzowie Francji zapłacą Corinthians łącznie z bonusami około 22 milionów euro

Gabriel Moscardo zostanie zawodnikiem Paris Saint-Germain

Z informacji przekazanych przez Fabrizio Romano wynika, że kwestią czasu jest ogłoszenie transferu przez Paris Saint-Germain. Francuski klub osiągnął właśnie pełne porozumienie z Corinthians w sprawie transferu Gabriela Moscardo. Utalentowany Brazylijczyk zawita do Paryża od razu po podpisaniu umowy przez oba kluby.

Włoski dziennikarz dodaje, że PSG za ten transfer zapłaci 20 milionów euro. Dodatkowe 2 miliony euro wpadnie na konto Corinthians po spełnieniu danych warunków. Będzie to największa sprzedaż w historii brazylijskiego klubu. Do tej pory najwięcej zarobili na odejściu Paulinho do Tottenhamu w 2014 roku.

Gabriel Moscardo w barwach seniorskiej drużyny Corinthians rozegrał do tej pory 25 spotkań. W tym czasie udało mu się strzelić jednego gola oraz zaliczyć jedną asystę. 18-latek ma za sobą również debiut w narodowej reprezentacji Brazylii do lat 23.

