Imago / Massimo Paolone Na zdjęciu: Renato Sanches

AS Roma może skrócić wypożyczenie Renato Sanchesa

Portugalczyk dołączył do klubu pół roku temu na zasadzie wypożyczenia

W meczu z Bolonią pomocnik otrzymał popularną “wędkę”

AS Roma skróci wypożyczenie Renato Sanchesa?

Renato Sanches, póki co nie może zaliczyć pobytu w AS Romie do udanych. Portugalczyk większość czasu spędził w gabinetach lekarskich, gdzie leczył kontuzję uda. Co więcej, przed tygodniem podczas meczu z Bolonią środkowy pomocnik dostał “wędkę” od Jose Mourinho. Najpierw pojawił się na placu gry po przerwie, ale po 18 minutach został zmieniony przez Edoardo Bove ku zdziwieniu kibiców.

Choć po meczu szkoleniowiec rzymian publicznie przeprosił piłkarza, to jego decyzja miała nadszarpnąć zaufanie na linii piłkarz – trener. Według “Il Messaggero” z tego powodu pojawiły się doniesienia o możliwym skróceniu wypożyczenia i powrocie zawodnika do Paris Saint-Germain.

Renato Sanches w tym sezonie zagrał ledwie 9 meczów, w których strzelił jedną bramkę. Na boisku przebywał łącznie przez 227 minut.

Czytaj więcej: Mourinho przeprosił podopiecznego. “Zrobiłem to tylko 3-4 razy w karierze”