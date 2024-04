PSG planuje szalone wydatki. Dwie gwiazdy za 260 milionów euro

Victor Joly / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Paris Saint-Germain szuka następców Kyliana Mbappe

Po sezonie 2023/2024 Kylian Mbappe najprawdopodobniej opuści Paris Saint-Germain. Oficjalna decyzja Francuza wciąż nie zapadła, ale wiele wskazuje na to, że gwiazdor przeniesie się do Realu Madryt. W tej sytuacji paryżanie nie mają zbyt wiele do powiedzenia, bo napastnik ma ważny kontrakt tylko do 30 czerwca 2024 roku.

Odejście tak dużej gwiazdy zmusza PSG do intensywnych poszukiwań jakościowego następcy. W mediach przewijało się już mnóstwo nazwisk, w tym tacy piłkarze jak: Rafael Leao, Victor Osimhen i Lamine Yamal. Natomiast z najnowszych doniesień wynika, że Nasser Al-Khelaifi ruszy po gwiazdy Bundesligi.

Florian Wirtz i Jamal Musiala na radarze PSG

Sensacyjne informacje przekazał serwis Defensa Central. Według źródła w 2024 roku Paris Saint-Germain planuje wydanie aż 260 milionów euro na zakup Jamala Musiali i Floriana Wirtza.

Musiala jest uznawany za największą perłę niemieckiej piłki. 21-latek w barwach Bayernu rozegrał już 161 meczów, notując 43 gole i 30 asyst. Oprócz tego jest filarem reprezentacji, a Julian Nagelsmann widzi w nim czołową postać na zbliżającym się Euro 2024.

Bardzo podobnie można określić Floriana Wirtza, który w sezonie 2023/2024 znacząco przyczynił się do zdobycia tytułu mistrza Niemiec przez Bayer Leverkusen. Klub utrzymuje stanowisko, że nie sprzeda swojej gwiazdy, ale perspektywa może się zmienić, gdy na stole wyląduje ponad 100 milionów euro.

