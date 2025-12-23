PSG rusza po gwiazdę Realu. Enrique poprosił o transfer

11:44, 23. grudnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Madrid-Barcelona

Paris Saint-Germain szykuje głośny ruch. Jak przekonuje portal Madrid-Barcelona francuski gigant chce wyciągnąć Antonio Rudigera z Realu Madryt.

Luis Enrique
Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Antonio Rudiger może przenieść się do PSG

Antonio Rudiger i jego przyszłość może być jednym z najgorętszych tematów zbliżającego się zimowego okienka transferowego. Środkowemu obrońcy Realu Madryt pozostało do końca kontraktu tylko nieco ponad sześć miesięcy.

Według serwisu „Madrid-Barcelona” Paris Saint-Germain chce wykorzystać okazję i na prośbę Luisa Enrique sprowadzić Niemca na Parc des Princes. Paryżanie mogą zaoferować mu rolę lidera w defensywie i znacznie lepsze warunki finansowe.

Hiszpański szkoleniowiec ceni styl gry defensora, jego agresję w odbiorze i siłę fizyczną. Francuzi są przekonani, że doświadczenie 32-latka pomoże w walce o kolejny triumf w Lidze Mistrzów.

Wiele wskazuje na to, że Rudiger opuści Los Blancos po zakończeniu sezonu. Sytuację stopera monitorują kluby z Arabii Saudyjskiej, a w ostatnim czasie pojawiło się również zainteresowanie ze strony Galatasaray.

Z kolei zawodnik czuje się ważną postacią w Realu i chce kontynuować karierę na Santiago Bernabeu. Póki co jednak wygląda na to, że od stycznia będzie mógł negocjować z innymi klubami, które mają możliwość sprowadzenia go za darmo po zakończeniu bieżących rozgrywek.

