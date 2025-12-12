Rudiger rozważy każdą ofertę. Znany klub zgłosił się do Realu

Antonio Rudiger wciąż nie przedłużył kontraktu z Realem Madryt. Umowa zawodnika wygasa po sezonie. Jak podaje AS w styczniu obrońca może przenieść się do Galatasaray.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Galatasaray marzy o transferze Rudigera

Antonio Rudiger to jeden z trzech zawodników, którym latem przyszłego roku wygasa kontrakt z Realem Madryt. Oprócz niego pod znakiem zapytania stoi przyszłość Daniego Carvajala i Davida Alaby. W przypadku reprezentanta Niemiec pojawiały się doniesienia, że otrzyma ofertę przedłużenia umowy. Niemniej jednak obrońca jest otwarty na propozycje z różnych klubów.

Ten fakt chce wykorzystać znany klub, który marzy o pozyskaniu Rudigera w styczniu. Z informacji dziennika AS wynika, że jest nim Galatasaray. 32-latek to priorytet transferowy na zimowe okienko, a sam piłkarz nie miałby nic przeciwko grze w Turcji.

Rudiger ze względu na kontuzje uda gra mało, ale gdy tylko jest zdrowy, należy do grona kluczowych zawodników Realu Madryt. Królewscy sprowadzili go w lipcu 2022 roku z Chelsea na zasadzie wolnego transferu. Łącznie rozegrał w klubie 161 spotkań. Z nim w składzie Los Blancos sięgnęli m.in. po Ligę Mistrzów, mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Interkontynentalny czy Klubowe Mistrzostwo Świata.

Na ten moment Galatasaray to najlepsza drużyna bieżącego sezonu w Turcji. Po 15. kolejkach zajmują 1. miejsce, a w Lidze Mistrzów są o krok od gry w fazie pucharowej. O sile zespołu stanowią m.in. Victor Osimhen, Ilkay Gundogan czy Leroy Sane.