PSG blisko kluczowego porozumienia. To może zmienić wszystko

11:40, 11. kwietnia 2026
Luka Pawlik
PSG jest według ostatnich doniesień mediów blisko dojścia do porozumienia ze swoim trenerem w sprawie nowego kontraktu. Tymczasem ciekawe wieści przekazał portal RMC Sport.

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG w tej kampanii wciąż liczy się w grze o najwyższe cele. Stołeczna ekipa rywalizuje o mistrzostwo Ligue 1, a także pozostaje w walce o triumf w Lidze Mistrzów. Tymczasem interesujące wieści przekazał serwis RMC Sport.

Źródło podaje, że władze klubu z Parc des Princes doszły do porozumienia w sprawie nowego kontraktu dla Luis Enrique. Nowa umowa będzie obowiązywać do 2030 roku. W ostatnim czasie hiszpański szkoleniowiec poprowadził paryżan przede wszystkim do zwycięstw w Lidze Mistrzów, co zostało wysoko ocenione przez zarząd klubu.

Podpisany kontrakt ma uczynić Luisa Enrique jednym z najlepiej opłacanych trenerów w Europie. W tym sezonie sztab szkoleniowy PSG osiągnął znakomite wyniki: Enrique ma 64-procentowy wskaźnik zwycięstw w Lidze Mistrzów. To najlepszy wynik wśród trenerów, którzy poprowadzili 50 lub więcej meczów w tych rozgrywkach. Hiszpan wygrał 48 z 75 spotkań.

Tymczasem już w najbliższy wtorek ekipa z Paryża rozegra kolejne spotkanie w tej kampanii. Zmierzy się w rewanżowym starciu elitarnych rozgrywek z Liverpoolem. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. PSG w pierwszym spotkaniu z The Reds wygrało różnicą dwóch trafień (2:0). Ogólnie ekipa z Paryża wygrała w trzech z ostatnich czterech spotkań między drużynami.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości