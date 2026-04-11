PSG blisko kluczowego porozumienia. To może zmienić wszystko

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique wkrótce z nową umową? Nowe informacje

PSG w tej kampanii wciąż liczy się w grze o najwyższe cele. Stołeczna ekipa rywalizuje o mistrzostwo Ligue 1, a także pozostaje w walce o triumf w Lidze Mistrzów. Tymczasem interesujące wieści przekazał serwis RMC Sport.

Źródło podaje, że władze klubu z Parc des Princes doszły do porozumienia w sprawie nowego kontraktu dla Luis Enrique. Nowa umowa będzie obowiązywać do 2030 roku. W ostatnim czasie hiszpański szkoleniowiec poprowadził paryżan przede wszystkim do zwycięstw w Lidze Mistrzów, co zostało wysoko ocenione przez zarząd klubu.

Podpisany kontrakt ma uczynić Luisa Enrique jednym z najlepiej opłacanych trenerów w Europie. W tym sezonie sztab szkoleniowy PSG osiągnął znakomite wyniki: Enrique ma 64-procentowy wskaźnik zwycięstw w Lidze Mistrzów. To najlepszy wynik wśród trenerów, którzy poprowadzili 50 lub więcej meczów w tych rozgrywkach. Hiszpan wygrał 48 z 75 spotkań.

Tymczasem już w najbliższy wtorek ekipa z Paryża rozegra kolejne spotkanie w tej kampanii. Zmierzy się w rewanżowym starciu elitarnych rozgrywek z Liverpoolem. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. PSG w pierwszym spotkaniu z The Reds wygrało różnicą dwóch trafień (2:0). Ogólnie ekipa z Paryża wygrała w trzech z ostatnich czterech spotkań między drużynami.