100 milionów na stole? Bayern chce uprzedzić Liverpool i Arsenal

Bayern Monachium niewykluczone, że niebawem przejmie jeden z celów transferowych Liverpoolu. Bawarczycy na ten ruch mogą wyłożyć nawet 100 mln euro, podał serwis CaughtOffside.

Bayern Monachium może ruszyć po Anthony’ego Gordona

Bayern Monachium wykazuje poważne zainteresowanie skrzydłowym Newcastle United, przekazał portal CaughtOffside. Na celowniku ekipy z Bundesligi znajduje się Anthony Gordon. Niemiecki klub miał już kontaktować się z przedstawicielami 25-latka, aby omówić temat ewentualnego transferu z udziałem piłkarza.

Źródło jednocześnie podaje, że nie tylko Bayern celuje w ruch z udziałem zawodnika. Gordon znajduje się także na liście życzeń Arsenalu i Liverpoolu. Aktualny klub zawodnika ma oczekiwać za piłkarza mniej więcej 90-100 milionów euro z tytułu potencjalnej sprzedaży.

W tej kampanii 17-krotny reprezentant Anglii wystąpił jak na razie w 45 meczach, notując w nich 17 trafień oraz pięć asyst. Aktualny kontrakt Gordona z klubem ze St. James’ Park obowiązuje do końca czerwca 2030 roku. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się natomiast na poziomie 60 milionów euro.

Tymczasem w niedzielę odbędzie się starcie w ramach 32. kolejki ligi angielskiej. Newcastle zagra na wyjeździe z Crystal Palace. Mecz na Selhurst Park rozpocznie się o godzinie 15:00. W tym spotkaniu zawodnicy Srok mają zamiar wrócić na zwycięski szlak po przegranej z Sunderland AFC (1:2). Wcześniej natomiast Newcastle wygrało dwa spotkania z rzędu, pokonując kolejno Chelsea FC (1:0) oraz Manchester United (2:1).