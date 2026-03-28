Chcieli go giganci, ale PSG ma własny plan. Decyzja już zapadła

Chwicza Kwaracchelia to jeden z tych graczy, o którym ostatnio nie brakuje różnego rodzaju spekulacji. Nowe wieści na temat reprezentanta Gruzji ujawnił natomiast Nicolo Schira.

Koniec spekulacji? Decyzja PSG może zaskoczyć wielu kibiców

Chwicza Kwaracchelia to zawodnik, który w ostatnim czasie łączony jest z różnymi klubami. 25-latek był wiązany między innymi z takimi ekipami jak: Chelsea, Liverpool czy Manchester United. Tymczasem konkretne informacje na temat gracza przekazał dziennikarz Nicolo Schira.

Znany insider przekonuje, że Paris Saint-Germain nie ma zamiaru sprzedać skrzydłowego. Mimo że krążyły plotki, że po piłkarza ruszył już Arsenal. W każdym razie przedstawiciel Ligue 1 uważa zawodnika za jednego ze swoich kluczowych i ma nadzieję, że Kwaracchelia nie zmieni pracodawcy.

Gruzin trafił do ekipy z Parc des Princes w styczniu 2025 roku z SSC Napoli. PSG wyłożyło na transakcję z udziałem zawodnika 80 milionów euro. Kwaracchelia wcześniej bronił natomiast barw między innymi takich klubów jak: Dinamo Batumi czy Rubin Kazań.

W tym sezonie gruziński skrzydłowy wystąpił jak na razie w 37 spotkaniach. Strzelił w nich 12 goli i zaliczył siedem asyst. Na boisku Kwaracchelia spędził blisko 2200 minut. Okazję na poprawę swojego bilansu może mieć po reprezentacyjnej przerwie. PSG zmierzy się wówczas z Tuluzą w ramach 28. kolejki ligi francuskiej. W niedzielne popołudnie zawodnik z kolei w barwach reprezentacji Gruzji zmierzy się z Litwą.