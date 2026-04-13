PSG i Man United walczą o młodą gwiazdę. Pomocnik rozchwytywany

15:41, 13. kwietnia 2026
Patryk Kucharski Źródło:  TEAMtalk

Paris Saint-Germain i Manchester United obserwują pomocnika Newcastle. Według serwisu TEAMtalk 19-latek wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym.

PressFocus Na zdjęciu: Luis Enrique

Lewis Miley rozchwytywany przez gigantów

Newcastle United może mieć trudne letnie okienko. Klub musi liczyć się z ofertami za swoich kluczowych zawodników. Jednym z nich jest Sandro Tonali, który może stać się bohaterem wielkiego transferu, ale w ostatnim czasie uwagę dużych klubów przykuł także inny pomocnik Srok.

Lewis Miley już od dłuższego czasu jest obserwowany przez Manchester United. Skauci śledzili postępy 19-latka jeszcze zanim zadebiutował w Premier League. Zainteresowanie Czerwonych Diabłów wciąż jest aktualne. Również Borussia Dortmund monitoruje sytuację młodego piłkarza, o czym pisaliśmy kilka tygodni temu.

Poczynania Anglika śledzą także Arsenal, Chelsea, a także zespoły, które mogą zaoferować mu szansę na regularną grę takie jak Brentford czy Brighton & Hove Albion.

Paris Saint-Germain również obserwuje zawodnika od kilku lat. Zwłaszcza po dobrym występie przeciwko francuskiemu gigantowi w 2023 roku w Lidze Mistrzów. Miley zagrał wtedy pełne 90 minut. Kilka miesięcy temu znów oba zespoły spotkały się w fazie ligowej i pomocnik ponownie pokazał się z dobrej strony.

Mimo to Newcastle nie chce go oddawać. Klub liczy, że w przyszłości 19-latek będzie ważną częścią zespołu. Jednak przy tak dużym zainteresowaniu sytuacja może się szybko zmienić.

