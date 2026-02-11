Borussia zagięła parol na angielskiego pomocnika. To wielki talent

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Lewis Miley przykuł uwagę Borussii Dortmund

Borussia Dortmund bacznie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu zawodników, którzy mogliby wzmocnić skład zespołu prowadzonego przez Niko Kovaca. Niewykluczone, że niemiecki klub zwiększy rywalizację w środku pola, zwłaszcza że Salih Ozcan znajduje się na wylocie z Signal Iduna Park. Włodarze BVB chcą uzupełnić kadrę o dynamicznego pomocnika, który da więcej jakości w rozegraniu. W Dortmundzie od lat stawia się na młodych piłkarzy z potencjałem do rozwoju i późniejszej gry na najwyższym poziomie.

Działacze z Zagłębia Ruhry podczas najbliższego letniego okienka transferowego mogą wybrać się na zakupy do Anglii. Jak poinformował Ekrem Konur na łamach portalu „SportsBoom.com”, Borussia jest zainteresowana Lewisem Mileyem.

Newcastle United może zostać zmuszone do sprzedaży swojej gwiazdki, jeśli nie wywalczy awansu do Ligi Mistrzów. Bez dodatkowego zastrzyku finansowego Sroki mogą mieć bowiem problem ze spełnieniem zasad dotyczących zrównoważonych wydatków, co otworzyłoby drzwi do kilku bardzo dużych transferów wychodzących.

19-letni pomocnik, wyceniany na 55–60 milionów funtów, mógłby zamienić St James’ Park na Signal Iduna Park i podążyć drogą Jude’a Bellinghama. Lewis Miley, młodzieżowy reprezentant Anglii oraz wychowanek Newcastle United, w tym sezonie pełni rolę podstawowego zawodnika zespołu The Magpies. Rozegrał 30 meczów, zdobył trzy bramki i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 2029 roku.