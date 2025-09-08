Przyszłość Zahovicia wyjaśniona! [NASZ NEWS]

Luka Zahović był w poprzednim sezonie najlepszym strzelcem Górnika, ale potem doznał kontuzji i stracił początek sezonu. W weekend dotarły do nas informacje, że Górnik nie wyklucza jego odejścia, a w grze były dwa kluby. Teraz wszystko jest już jasne.

PressFocus Na zdjęciu: Luka Zahovic

8 goli i uraz

Górnik od dawna nie może znaleźć napastnika, który zagwarantuje kilkanaście goli na sezon w Ekstraklasie. Luka Zahović nie dobił do tej „granicy”, ale jego 8 trafień i tak oznaczało najlepszy strzelecki rezultat piłkarza Górnika w poprzednim sezonie.

Początek obecnych rozgrywek odbywa się bez Słoweńca, który zmagał się z kontuzją. Barbosa zresztą też, a Tsirigotis w siedmiu meczach ani razu nie trafił do siatki. Nieco odżył jedynie Norweg Liseth, choć też „bez szału”.

Wieczysta mocno nalega(ła)

Tymczasem w weekend dotarły do nas wieści, że niewykluczone, że Zahović z Górnika odejdzie. Najpierw dowiedzieliśmy się, że jest jego temat w Ekstraklasie, a następnie, iż bardzo chętnie widziałby go u siebie pierwszoligowiec.

Zwłaszcza z tym drugim klubem miały być prowadzone intensywne negocjacje, ale kluby nie doszły do porozumienia. Wieczysta proponowała Zahoviciowi bardzo dobre warunki finansowe, ale to akurat nikogo już nie dziwi.

Teraz okazuje się, że sytuacja się wyklarowała. Z naszych informacji wynika, iż Luka Zahović zostanie jednak w Zabrzu. I choć do końca okienka zostało jeszcze kilka godzin, to słyszymy, że w tej sprawie nic się już nie zmieni.