Kolejny chętny na Zahovicia. Ogromne zaskoczenie! [NASZ NEWS]

Luka Zahović opuści Górnika Zabrze? Takie informacje dotarły do nas w piątkowy poranek. Wśród zainteresowanych według naszych informacji jest Zagłębie Lubin, ale, jak się okazuje, nie tylko!

PressFocus Na zdjęciu: Luka Zahovic

W zeszłym sezonie był najlepszym strzelcem

W poprzednim sezonie Luka Zahović był najlepszym strzelcem Górnika Zabrze z ośmioma bramkami na koncie. Początek tych rozgrywek stracił ze względu na kontuzję, a inni napastnicy śląskiego klubu mocno w tym czasie zawodzili. Jak się jednak okazuje, Górnik chce sprowadzić nowego napastnika.



Co to oznacza? Dotarły do nas wieści, że może oznaczać odejście Zahovicia. Jak informowaliśmy, Słoweńcem zainteresowało się Zagłębie Lubin, ale jak się okazuje to nie wszystko. Z najnowszych wieści wynika, że mocne zainteresowanie piłkarzem wyraża też Wieczysta Kraków!

Klub Wojciecha Kwietnia ma ogromny apetyt na awans do Ekstaklasy i zbroi się od dłuższego czasu. Nieoficjalnie słyszymy, że Słoweniec jest wysoko na jej liście życzeń.