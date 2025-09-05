Zahović odejdzie z Górnika?! Może dojść do niespodziewanego transferu w Ekstraklasie [NASZ NEWS]

Luka Zahović pokazał się w ubiegłym sezonie z dobrej strony w Górniku Zabrze, będąc najlepszym strzelcem zespołu. Niestety, kontuzja sprawiła, że stracił początek obecnych rozgrywek, a z informacji goal.pl wynika, że klub nie wyklucza rozstania z tym graczem.

PressFocus Na zdjęciu: Luka Zahovic

Najlepszy strzelec pod młotek?

Górnik Zabrze był kilka dni temu o krok od pozyskania Antonio Colaka, ale piłkarz w trakcie testów medycznych wyjechał z klubu i podpisał umowę z Legią Warszawa. Delikatnie mówiąc, sytuacja mocno zaskoczyła zabrzańskich działaczy, ale pokazała też jedno – że Górnik wciąż szuka nowego napastnika.

Wprawdzie w klubie są Barbosa, Tsirigotis, czy Liseth, ale goli z tego na razie za bardzo nie ma. Piłkarzem Górnika jest też Luka Zahović, a więc najlepszy strzelec zabrzan w poprzednim sezonie (8 trafień w lidze), jednak z naszych informacji wynika, że klub nie wyklucza rozstania z tym graczem.

Zagłębie Lubin na horyzoncie

Sam Zahović, jak słyszymy, wolałby zostać i powalczyć o powrót do formy po kontuzji, ale nie wiadomo, czy to będzie możliwe. Nieoficjalnie można usłyszeć, że Górnik rozważa oddanie tego gracza do innego klubu, więc w ostatnich dniach okienka coś się w tej sprawie może wydarzyć.

Z naszych informacji wynika, że Zahoviciem zainteresowało się Zagłębie Lubin. Klub ten szuka napastnika i jest już świadomy tego, że Słoweniec jest do wzięcia.

Okienko transferowe w Polsce zamyka się 8 września o północy.