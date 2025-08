Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Xavi Simons i Alejandro Garnacho mogą wzmocnić Chelsea

Chelsea niezwykle aktywnie pracuje podczas letniego okienka transferowego. Dotychczas The Blues udało się dopiąć wiele interesujących wzmocnień. Ostatnio natomiast do zespołu Enzo Mareski trafił Jorrel Hato. Możemy być pewni, że to nie koniec przyjść do londyńskiej drużyny. Władze ze Stamford Bridge myślą nad kolejnymi hitowymi transakcjami.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Chelsea przekazuje „Sky Sports”. Nie od dziś wiadomo, że w kręgu zainteresowań londyńczyków znajdują się Xavi Simons oraz Alejandro Garnacho. Jak się okazuje, The Blues mają ambitny plan na nadchodzące tygodnie. Otóż chcą podpisać kontrakt zarówno z gwiazdą RB Lipska jak i piłkarzem Manchesteru United.

Chelsea nie może się martwić o fundusze na transfery. Klub dotychczas wydał w letnim okienku ponad 250 milionów funtów. The Blues jednak zamierzają także pozbyć się kilku zawodników. Nadchodzące tygodnie zapowiadają się niezwykle interesująco na Stamford Bridge. Czas pokaże, czy uda im się dopiąć przyjścia Alejandro Garnacho oraz Xaviego Simonsa.

Drużyna prowadzona przez Enzo Mareskę zainauguruje rozgrywki Premier League już 17 sierpnia. Tego dnia The Blues zmierzą się przed własną publicznością z Crystal Palace.