Pogoń złożyła nową ofertę za napastnika. To może skomplikować sprawę

Pogoń Szczecin złożyła nową ofertę, której przedmiotem jest Fally Mayulu. Pierwotnie napastnik miał trafić do klubu na zasadzie transferu definitywnego, a teraz mowa o wypożyczeniu. Informacje w tej sprawie przekazał Szymon Janczyk z "Weszło".

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń jednak z ofertą wypożyczenia, a nie transferu definitywnego

Pogoń Szczecin w trwającym cały czas zimowym okienku transferowym jest bardzo aktywna na rynku. Można chyba nawet zaryzykować stwierdzenie, że obok Widzewa Łódź, jest to ekipa, która najmocniej działa w tym właśnie temacie. Wystarczy przecież powiedzieć, że nowym piłkarzem Portowców został chociażby Attila Szalai, a więc obrońca reprezentacji Węgier czy Kellyn Acosta, a więc blisko 60-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych.

To powoduje, że Pogoń należy postrzegać jako zespół, który wiosną może zaskoczyć i jeszcze namieszać w czołówce tabeli i to nawet pomimo słabej rundy jesiennej. Okazuje się jednak, że to nie koniec planów transferowych klubu. Już kilka dni temu „Meczyki” informowały, że Portowcy są zainteresowani pozyskaniem niejakiego Fally Mayulu. Gracz angielskiego zespołu Bristol City miałby kosztować 1,5 miliona euro. Doszło jednak do zmiany.

Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z „Weszło”, Pogoń wycofała się z propozycji transferu definitywnego i tym razem złożyła nową ofertę. W ramach niej klub miałby wypożyczyć napastnika z opcją wykupu po sezonie.

Fally Mayulu w tym sezonie rozegrał w sumie 11 spotkań, ale jest bez gola oraz asysty. Łącznie na poziomie Championship ma dwa trafienie w 25 występach. Nieco lepiej szło mu w Austrii, gdzie w tamtejszej Bundeslidze rozegrał 30 spotkań i sześć razy trafił do siatki. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-letniego Francuza na dwa miliony euro.

